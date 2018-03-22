Одна из самых молодых венчурных инвесторов США запустила собственный стартап-акселератор Age 1

Лаура Деминг. Фото: TED Talks

К 23 годам Лаура Деминг успела поработать с лучшими биологами, поступить в Массачусетский технологический институт (MIT), бросить учебу и основать венчурный фонд Longevity Fund. Теперь Деминг запустила собственный стартап-акселератор Age 1, который сосредоточится на проектах в сфере медицины.

Проект поддержат Марк Андриссен , венгерская венчурная фирма Felicis Ventures и другие неназванные инвесторы. По словам Деминг, все они не только проинвестируют работу акселератора, но и станут наставниками для участников.

Известно, что программа обучения в нем продлится четыре месяца, а размер инвестиций в стартапы будет достигать $500 тыс. За одну сессию через акселератор будут проходить от трех до пяти проектов, которым Age 1 предоставит офисы для работы. О том, какую долю в стартапах собирается получать акселератор, Деминг не рассказала.

Инвестор собирается сосредоточиться на поддержке медицинских стартапов, которые занимаются поиском решений для лечения болезни Альцгеймера, диабета, сердечных и других заболеваний. «Из сотен вещей, которые нам интересны, самая интересная — влияние „циркадных ритмов“ на продолжительность жизни человека», — говорит она.

TechCrunch отмечает, что опыт Деминг может сделать Age 1 сильным акселератором, где смогут стартовать перспективные и интересные проекты. В портфеле созданного ею Longevity Fund не так много компаний, но они уже сейчас показывают впечатляющие результаты.

Проинвестированный фондом стартап Precision BioSciences, занимающийся проблемой редактирования генома человека, в прошлом месяце заключил партнерство с продуктовым гигантом Cargill: теперь они совместно работают над проектом по снижению количества насыщенных жиров в рапсовом масле.

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UNITY Biotechnology, еще одна портфельная компания фонда, на этой неделе привлекла $55 млн Всего стартап привлек более $200 млн, в том числе от Thiel’s Founders Fund, Fidelity and ARCH Venture Partners и Джефа Безоса . Компания разрабатывает решения, которые помогут обратить процесс старения вспять.

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