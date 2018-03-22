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Около 2 тыс. человек обеспечат безопасность объектов «Мособлэнерго» во время паводка
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Около 2 тыс. человек обеспечат безопасность объектов «Мособлэнерго» во время паводка 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Безопасность объектов «Мособлэнерго» в период весеннего паводка обеспечат порядка 2 тысяч специалистов компании, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
«В полной готовности к весеннему паводку, который в Московском регионе ожидается в конце марта — начале апреля, находятся 1,8 тысячи специалистов АО «Мособлэнерго» в составе 240 бригад, 1 тысячи единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Для обеспечения гарантированной и надежной работы электросетевых объектов АО «Мособлэнерго» в период половодья 2018 года проверяется техническое состояние оборудования в зонах, подверженных подтоплению. Приказом генерального директора компании утвержден план мероприятий и создана специальная комиссия по контролю над проводимыми работами.
В числе подготовительных мероприятий — обеспечение исправного технического состояния насосов, спецтехники, машин и механизмов. Специалисты компании проверяют наличие аварийного резерва, готовность путей подъезда для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений электросетевых объектов. Определяются места дислокации резервных источников снабжения электрической энергией социально значимых объектов, чье электроснабжение может быть нарушено весенним половодьем.
«Оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал АО «Мособлэнерго» проходит тренировки и повторный инструктаж о порядке действий в зонах подтопления, в том числе с учетом использования специальной техники. Также сотрудники обучаются оказывать первую помощь пострадавшим на воде», — уточняется в сообщении.
С февраля 2018 года в производственных отделениях и филиалах АО «Мособлэнерго» проведено 54 противоаварийных тренировки по отработке действий персонала компании в случае обнаружения подтопления на электросетевых объектах.
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