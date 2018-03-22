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В ливневку столицы Урала спустят 10 миллионов рублей
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В ливневку столицы Урала спустят 10 миллионов рублей 

Уралинформбюро 55 минут назад
Фото: Уралинформбюро
И вытащат из нее 770 кубов грязи.
Екатеринбургский МУП «Водоканал» потратит свыше 10 миллионов рублей на прочистку и ремонт ливневой канализации в центре города.
Аукционная документация для потенциальных подрядчиков размещена на портале госзакупок. Из нее следует, что исполнителю до 30 ноября 2018 года предстоит освободить от иловых отложений и капитально отремонтировать 5 колодцев «ливневки» на Розы Люксембург, построенной в 1961 году. Как отмечается в бумагах, этот участок имеет высокую степень заиленности — свыше 75%.
Предполагается, что из колодцев выгребут свыше 770 кубометров грязи. Извлеченный ил подрядчику нужно будет вывезти на утилизацию, затем промыть канализационные трубопроводы с помощью спецтехники, после чего своими силами произвести благоустройство территории.
Судя по техзаданию, фронт работ обширен: от пересечения с улицей Декабристов до дюкера (подводного трубопровода), расположенного рядом с армянской церковью святого Карапета. Стартовая стоимость работ составляет 10,1 миллиона рублей. Конкурс среди подрядчиков назначен на 6 апреля, передает "Уралинформбюро".
Состояние ливневой канализации Екатеринбурга давно вызывает нарекания у горожан. Из-за ее изношенности и засоренности улично-дорожную сеть города не раз серьезно заливало во время весеннего половодья и летних гроз.
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