Эксперт по химобружию: «Новичок» могли синтезировать во многих странах

Эксперт по химическому оружию, инспектор ООН по Ираку (1994 г.), автор российских технологий уничтожения химического оружия Антон Уткин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что все формулы вещества «Новичок» подпадают под действие Конвенции о запрещении химоружия. В последнее время в СМИ появились комментарии специалистов по химоружию относительно происхождения боевого отравляющего вещества, якобы использованного в отравлении Скрипалей.

"Сегодня, в тот момент, когда отсутствуют хотя бы какие-нибудь факты, свидетельствовавшие о существовании этого вещества, и о том, что оно было изобретено в России , что оно стояло на вооружении в России, что были объекты, заводы, которые бы его производили, в этой ситуации можно говорить все, что угодно. И мы видим, что поток информации усиливается", — отмечает Антон Уткин. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что западные СМИ не заинтересованы в справедливой экспертной оценке данного вещества. BBC и SkyNews публикуют только мнения экспертов, поддерживающих версию Лондона.

Что касается свободы прессы, BBC просило у меня интервью — отказали за 15 минут до интервью, SkyNews взяли у меня интервью — даже его не опубликовали. А вот Вила Мирзаянова (специалист в области химоружия, с 1995 года проживает в США ) или других людей, которые подтверждают позицию британского правительства, они с радостью публикуют.

Уткин обратил внимание, что Мирзаянов публикует 8 формул. В свою очередь, один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев говорит о том, что эти формулы не имеют никакого отношения к тем соединениям, которые он синтезировал. Как Углев, так и Ринк отказываются называть эти вещества «Новичками». Разработчик «Новичка» профессор Леонид Ринк говорит о том, что «Новичок» — это вообще не отравляющее вещество, а это какие-то системы, вообще не связанные с отравляющими веществами. Мирзаянов публикует формулу А-234. Мы знаем, что у Хенига (автор справочника по отравляющим веществам, опубликованном в 2007 году) есть тоже формула А-234 под названием «Новичок», но она кардинально отличается от той формулы, которую опубликовал Мирзаянов.

Во всей этой неразберихе необходимо ответить на несколько принципиальных вопросов, призывает эксперт. Во-первых, являются ли эти формулы, которые называются «Новичок», действительно оружием четвертого поколения, то есть каким-то особо эффективным отравляющим веществом? Во-вторых, стояло ли это вещество когда-нибудь на вооружении Советского Союза или России? В-третьих, обвинение в том, что последние 10 лет, как заявил Борис Джонсон , Россия разрабатывала это отравляющее вещество, а это не доказано. И самое важное — существует ли какой-либо почерк у лаборатории, по которому можно сделать вывод относительно того, где это было синтезировано?

"Итак, что касается эффективности этого отравляющего вещества: много было разговоров, но ни одна сторона, несмотря на то, что формулы эти известны давно, не подтвердила эффективность этих отравляющих веществ, хотя все могли их синтезировать", — отметил Уткин.

"В 2011 году Научный совет по запрещению химического оружия, который проходил с 4 по 6 апреля, рассмотрел все эти структуры и однозначно сделал вывод, что никаких подтверждений эффективности этих структур нет, и что все эти вещества подпадают под действие Конвенции, то есть должны быть уничтожены", — констатировал эксперт.