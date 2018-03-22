Правовое регулирование в сфере робототехники и искусственного интеллекта обсудили в Самаре

Взаимоотношения между людьми и искусственным интеллектом должны регулироваться законом. Эту тему подняли на научно-практической конференции «Право, его охрана и защита». Сотня школьников и студентов со всей страны представили свои проекты. Обсудили проблему утилизации ядерного оружия и опасных отходов, спорили о том, что входит в понятие «частная жизнь», изучали тактику допроса подозреваемых.

Разговор о правовой культуре — обстоятельный и серьезный. Одна из главных тем — то, что деятельность искусственного интеллекта должна регулироваться законом. «Сейчас такая законодательная база готовится. Вот этим ребятам, которые пришли на конференцию, этим ребятам предстоит не только создавать, им предстоит развивать и совершенствовать ту законодательную базу, которая сейчас создается», — подчеркнул проректор по науке и экономическому развитию Международного института рынка Владимир Рамзаев.

Площадкой для научно-практической конференции «Право, его охрана и защита» стал Международный институт рынка. Приехали около сотни студентов и школьников со всей страны. Рассказывают о проблемах в защите публичных интересов, изучают особенности тактики допроса подозреваемых. Поднимают вопросы налога на роскошь и даже похищения женщин с целью вступления в брак. Предлагают больше времени уделять правовому просвещению школьников. «В данное время методика недостаточно, я считаю, выработана. Этому уделяется мало времени. Соответственно, проводятся небольшие классные часы, насколько я знаю, у людей недостаточно знаний в данной сфере деятельности», — рассказал курсант Самарского юридического института ФСИН России Никита Ковшутин.

На пяти тематических площадках с участниками работают специалисты прокуратуры Самарской области и региональной палаты адвокатов. «Меня очень удивило, что самое большое количество докладов, та проблематика, которая больше всего волнует молодежь — это правовая культура, правовое воспитание. Им хочется жить в стране, где соблюдаются законы. Они хотят этого», — подытожила декан юридического факультета Международного института рынка Ольга Кленкина.

По итогам конференции лучшие предложения будут трансформированы в практические и реализованы.