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«Где дороги?»: рядом с площадью Энергетиков появилась опасная яма
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«Где дороги?»: рядом с площадью Энергетиков появилась опасная яма 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске на пути к площади Энергетиков образовалась яма — асфальт разрушился посередине дороги.
«Я последний раз там ездила недели две назад — ещё не было. Я по ней не проехала — у неё очень острые края, обломанные, можно колесо пробить, если в неё заехать. На вид [глубина] не меньше 8 сантиметров», — рассказала корреспонденту НГС читательница, которая заметила яму на дороге.
На этой неделе НГС рассказывал о другой опасной яме — на улице Ипподромской водители несколько дней подряд пробивали колёса из-за провалившегося асфальта. После публикации дорожники заделали яму.
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