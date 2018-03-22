«Где дороги?»: рядом с площадью Энергетиков появилась опасная яма

Новосибирске на пути к площади Энергетиков образовалась яма — асфальт разрушился посередине дороги.

«Я последний раз там ездила недели две назад — ещё не было. Я по ней не проехала — у неё очень острые края, обломанные, можно колесо пробить, если в неё заехать. На вид [глубина] не меньше 8 сантиметров», — рассказала корреспонденту НГС читательница, которая заметила яму на дороге.

На этой неделе НГС рассказывал о другой опасной яме — на улице Ипподромской водители несколько дней подряд пробивали колёса из-за провалившегося асфальта. После публикации дорожники заделали яму.