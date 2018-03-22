Ещё
Эксперт назвал трагедией оптимизацию системы роддомов в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт назвал трагедией оптимизацию системы роддомов в стране 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Эксперт назвал трагедией оптимизацию системы роддомов в странеОб этом он заявил в ходе пресс-конференции в Национальной службе новостей на тему: «Роддомы эконом-класса: Кто ответит за смерть новорожденных?».
«За всю свою работу во время работы в Общественной палате могу сказать, что главная работа — это оптимизация медицинских центров. Особенно это касается маленьких населенных пунктов. Люди там, на местах, лишились быстрой помощи. Роды ведь могут начаться в любой момент. А строительство новых больших роддомов в областных центров государство посчитало более рентабельными. Да, такие центры нужны, но роженицы оказываются в опасности. И моя практика это доказывает», — заявил Федоров.
Он отметил, что к нему уже обращались матери, чьи новорожденные дети погибали в перинатальных центрах из-за «халатности, безответственности и показухи».
«Так что я против оптимизации медицины», — подчеркнул эксперт.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
МВД не намерено автоматически продлевать водительские права Сотрудники ФСИН получат больше социальных гарантий Екатеринбургская городская дума не приняла вопрос о сохранении прямых выборов мэра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу199
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого212
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина61
Украинцев используют как лабораторных мышей120
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение