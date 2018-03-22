Эксперт назвал трагедией оптимизацию системы роддомов в стране

Эксперт назвал трагедией оптимизацию системы роддомов в странеОб этом он заявил в ходе пресс-конференции в Национальной службе новостей на тему: «Роддомы эконом-класса: Кто ответит за смерть новорожденных?».

«За всю свою работу во время работы в Общественной палате могу сказать, что главная работа — это оптимизация медицинских центров. Особенно это касается маленьких населенных пунктов. Люди там, на местах, лишились быстрой помощи. Роды ведь могут начаться в любой момент. А строительство новых больших роддомов в областных центров государство посчитало более рентабельными. Да, такие центры нужны, но роженицы оказываются в опасности. И моя практика это доказывает», — заявил Федоров.

Он отметил, что к нему уже обращались матери, чьи новорожденные дети погибали в перинатальных центрах из-за «халатности, безответственности и показухи».

«Так что я против оптимизации медицины», — подчеркнул эксперт.