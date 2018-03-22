Как умер Александр Невский

23 ноября 1263 года не стало Великого князя Александра Ярославича. Обстоятельства смерти «Солнца земли Суздальской» вызывают немало споров: утверждают даже, что князя отравили в Орде.

С посольством в Орду

В рассказе о последних днях многих русских князей второй половины XIII века обязательно есть одна и та же остановка: отправившись на переговоры к хану, они уже не возвращались домой. Известно, что Александр Невский разболелся на обратном пути из Сарай-Берке, столицы Золотой Орды. Историк Иловайский вслед за Новгородскими летописями утверждает, что болезнь настигла князя уже в Орде, и именно поэтому хан наконец-то отпустил его на Русь после почти целого года пребывания. Болезнь протекала быстро, и Невский принял монашеский постриг в волжском городе Городце , не доехав до стольного Владимира. Здесь он и скончался.

В Орду, которая, как предполагается, стала местом отравления князя, Александра привела дипломатическая миссия. Ордынскому хану Берке, недавно добившемуся полной самостоятельности от Каракорума, теперь требовалась большая армия для борьбы с конкурентом, монгольским правителем Ирана Хулагу. Александр отправился в Орду, чтобы убедить Берке не использовать русские отряды для иностранных походов: разорённые нашествием княжества и так роптали на ханских баскаков.

Именно этим желанием и объясняют некоторые исследователи отравление, которое якобы состоялось в Орде: Берке не мог допустить, чтобы во главе русских княжеств стоял столь сильный и талантливый правитель. Предполагается, что князя отравили ядом продолжительного действия и отпустили только после того как оно стало проявлятся. Однако, по-видимому, старания Александра Ярославича были не напрасны: в описаниях борьбы Берке и Хулагу русские отряды не упоминаются.

Политические игры

Александра Невского по праву считают талантливым правителем: он сочетал в себе качества великого полководца и умелого дипломата. Вслед за своим отцом Ярославом Всеволодовичем он понял бессмысленность вооруженного сопротивления монголам и поэтому стремился выстраивать дружественные отношения с ханом и его приближенными.

Невскому удалось добиться расположения Батыя и его сына, царевича Сартака, с которым князь стал настоящим побратимом. Сартак, наследник Батыя, даже принял православие и, возможно, намеревался крестить всю Орду. Вскоре для князя настало время пожинать плоды дружбы с ханом и царевичем.

В 1247 году Александр совершил поездку в Сарай, стремясь получить ярлык на великое княжение. Решение Батыя было в пользу князя, однако за подтверждением нужно было ехать в далекий Каракорум, столицу монгольской империи. Великий хан Гуюк имел свой подход к делам на Руси: Суздальская земля и Владимир, реальная столица, достались брату Александра Андрею, в то время как сам князь получил «всю русскую землю» и разоренный Киев, бывший лишь формальной столицей.

Вскоре Александр Ярославич попытался переиграть решение хана. В 1251 году он, как предполагает историк Татищев, обвинил перед царевичем Сартаком своего брата в том, что тот удерживает часть «выхода», дани, предназначавшейся для отправки в Орду. В результате, Сартак направил на Русь «Неврюеву рать» против непокорных князей, взбунтовавшийся Андрей бежал.

Неврюева рать принесла немало бедствий русским княжествам и угрожала гибелью самому Андрею, хотя его, по словам летописи, пытался защитить Александр, на тот момент находившийся в Орде. Вскоре ярлык на великое княжение оказался в руках Александра Ярославича, добившегося покорности мятежных русских княжеств.

В 1256 году Андрей возвратился на Русь и примирился с братом, получив во владение города Нижний Новгород и Городец. Примечательно, что именно в Городце и скончался Александр Невский на пути из Орды.

Существуют свидетельства о том, что после кончины брата Андрей добивался ярлыка на великое княжение, обосновывая свое право лествичной системой. Это дает косвенное основание утверждать, что Андрей Ярославич, лишившийся своих владений и великокняжеского престола из-за Александра, был причастен к отравлению брата. Даже если это было правдой, он не получил никакой выгоды от отравления: ордынский хан Берке предпочел Андрею его младшего брата Ярослава.

Наконец, у хана Берке был личный мотив избавиться от Александра. Хотя и лояльный к Орде, великий князь был другом и главным союзником царевича-христианина Сартака. Персидский историк XIII века Джузджани пишет о вражде между двумя царевичами и эпизоде, когда христианин Сартак отказался гостить у мусульманина Берке, что сочли страшным оскорблением.

Возможно, не без помощи Берке, и Сартак, и его сын Улагчи отправились на тот свет, открыв дорогу к власти честолюбивому царевичу. После смерти потомков Батыя оставалось избавиться от лояльной им русской элиты. В этот момент в Орде и оказался друг покойного Сартака, Александр Невский.

Латинский след

Уже после нашествия и утверждения Батыем ставки на Волге, к хану потянулись миссионеры и посланцы из Европы. Папа Римский был чрезвычайно обеспокоен военной мощью монгольской армии, которая в 1242 году готовилась к переправе через Адриатику и вторжению в Италию

Однако в веротерпимости монголов, основанной на Ясе Чингис-Хана, он видел возможность для распространения католичества. Поэтому при дворе Батыя можно было встретить эмиссаров Папы. С этими людьми не понаслышке был знаком и Александр Невский, которому папа Римский предлагал королевскую корону и союз против «безбожных татар».

Однако, в отличие от Даниила Галицкого, Александр отказался от королевского достоинства, хорошо понимая необходимость альянса с Ордой. Сильный и лояльный хану великий князь не устраивал католиков. Возможно, именно интриги папских эмиссаров и привели к преждевременной кончине Александра Невского.