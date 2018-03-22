36 тысяч рублей долга за электричество накопил череповчанин по невнимательности

Мужчина полгода платил меньше, чем потреблял. Ошибку выявили при контрольном снятии показаний сотрудники Вологдаэнергосбыта.

Счетчик установлен в частном доме, который находится в череповецком районе. На экране прибора отображается шесть цифр. Владелец посчитал, что достаточно передавать только пять первых значений. Из-за этого среднемесячный расход электроэнергии получался порядка 200 кВт/ч. Примерно столько тратится в обычной городской квартире. Однако на самом деле потребление электроэнергии в доме было в 10 раз выше: 2000 кВт/ч. Эту ошибку выявили энергетики на контрольном снятии показаний. Специалисты сделали перерасчет и владельцу дома пришлось доплатить 36 тысяч рублей.

Похожая история произошла в прошлом году в поселке Тоншалово. Правда там хозяин дома, наоборот, передал завышенные показания и чуть не получил счет на 500 тысяч вместо 200 рублей.

«Передавая данные, необходимо сообщить номер лицевого счета из 10 цифр и текущие показания счетчика. Нужно сообщить цифры, которые отображаются на электросчетчике, а не разницу между текущими и предыдущими показаниями. Учитывается только целая часть кВт/ч, доли, которые выделяются цветом, запятой или точкой, передавать не надо», — рассказала начальник отдела по работе с населением ПАО «Вологдаэнергосбыт» Ирина Севастьянова.

Специалисты рекомендуют передавать показания через официальный сайт «Вологдаэнергосбыта», где в экспресс-форме приема показаний и в личном кабинете установлены ограничения. Если цифры набраны неправильно, расход получится отрицательным или превысит 1000 кВт/ч, на мониторе появится предупреждающая надпись.