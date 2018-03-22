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Более 375 тысяч жителей проголосовали за благоустройство общественных территорий по проекту «Решаем вместе!»
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Более 375 тысяч жителей проголосовали за благоустройство общественных территорий по проекту «Решаем вместе!» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Более 375 тысяч жителей региона 18 марта приняли участие в итоговом рейтинговом голосовании за благоустройство территорий в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». В Ярославле за преображение общественных пространств высказались 193 тысячи горожан.
— Это достаточно высокий показатель поддержки проекта со стороны населения, — отметил губернатор Дмитрий Миронов. — Благодарю всех неравнодушных граждан, которые подключились к выбору объектов для благоустройства. Теперь важно вовремя провести конкурсные процедуры и приступить к реализации проекта. Прошу жителей региона, как и в прошлом году, подключиться к контролю за качеством работ.
Информация о проектах-победителях, которые будут реализованы в 2018 году, уже размещена на портале http://reshaem.vmeste76.ru/ в разделе «Голосование». Пока нет данных только по Ярославлю. В областном центре заседание муниципальной общественной комиссии пройдет сегодня в 16.00.
— По итогам голосования муниципальные комиссии принимают решение, какие зоны отдыха граждан будут реконструированы, — сказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. — Например, в Некоузском районе за преображение общественных пространств боролись четыре поселения: Волжское, Некоузское, Веретейское, Октябрьское. В связи с тем, что все они набрали примерно одинаковое количество голосов, комиссия приняла решение: сумму, предусмотренную на благоустройство общественных территорий в районе (около 6 миллионов рублей), разделить между четырьмя объектами. Каждый из них будет приведен в порядок в этом году.
Всего на реализацию губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в части благоустройства общественных территорий будет направлено порядка 200 миллионов рублей. 29 марта состоится заседание межведомственной комиссии с участием Дмитрия Миронова. После этого муниципальные образования приступят к разработке проектно-сметной документации на основе эскизов, составленных до 18 марта и доработанных с учетом мнения жителей.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Все желающие могут принять участие в общественном обсуждении реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» Жители региона могут сообщить о деятельности «черных копателей» на телефон горячей линии Заявление о голосовании по месту нахождения можно оформить в УИК до 14 часов 17 марта
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