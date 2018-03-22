Более 375 тысяч жителей проголосовали за благоустройство общественных территорий по проекту «Решаем вместе!»

Более 375 тысяч жителей региона 18 марта приняли участие в итоговом рейтинговом голосовании за благоустройство территорий в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». В Ярославле за преображение общественных пространств высказались 193 тысячи горожан.

— Это достаточно высокий показатель поддержки проекта со стороны населения, — отметил губернатор Дмитрий Миронов . — Благодарю всех неравнодушных граждан, которые подключились к выбору объектов для благоустройства. Теперь важно вовремя провести конкурсные процедуры и приступить к реализации проекта. Прошу жителей региона, как и в прошлом году, подключиться к контролю за качеством работ.

Информация о проектах-победителях, которые будут реализованы в 2018 году, уже размещена на портале http://reshaem.vmeste76.ru/ в разделе «Голосование». Пока нет данных только по Ярославлю. В областном центре заседание муниципальной общественной комиссии пройдет сегодня в 16.00.

— По итогам голосования муниципальные комиссии принимают решение, какие зоны отдыха граждан будут реконструированы, — сказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин . — Например, в Некоузском районе за преображение общественных пространств боролись четыре поселения: Волжское, Некоузское, Веретейское, Октябрьское. В связи с тем, что все они набрали примерно одинаковое количество голосов, комиссия приняла решение: сумму, предусмотренную на благоустройство общественных территорий в районе (около 6 миллионов рублей), разделить между четырьмя объектами. Каждый из них будет приведен в порядок в этом году.

Всего на реализацию губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в части благоустройства общественных территорий будет направлено порядка 200 миллионов рублей. 29 марта состоится заседание межведомственной комиссии с участием Дмитрия Миронова. После этого муниципальные образования приступят к разработке проектно-сметной документации на основе эскизов, составленных до 18 марта и доработанных с учетом мнения жителей.