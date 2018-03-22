Московская восьмиклассница заявила в полицию на отца, выгнавшего ее из дома

Вечером 21 марта в ОМВД России по району Отрадное позвонила 15‐летняя школьница рассказала, что отец выгнал ее из дома, а перед этим ударил. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

В свою очередь

42-летний

мужчина также заявил на свою дочь. По его словам, восьмиклассница не приходит вовремя домой и не слушается отца. Живут ли сейчас вместе родственники, и как на такое поведение отца и дочери отреагировали другие члены семьи, неизвестно.

Полиция проводит проверку.