Московская восьмиклассница заявила в полицию на отца, выгнавшего ее из дома 

Вечером 21 марта в ОМВД России по району Отрадное позвонила 15‐летняя школьница рассказала, что отец выгнал ее из дома, а перед этим ударил. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В свою очередь
42-летний
мужчина также заявил на свою дочь. По его словам, восьмиклассница не приходит вовремя домой и не слушается отца. Живут ли сейчас вместе родственники, и как на такое поведение отца и дочери отреагировали другие члены семьи, неизвестно.
Полиция проводит проверку.
Школьница из Курганской области, которая 21 марта стреляла в своих одноклассников, ранее уходила из дома. После произошедшей стрельбы с девочкой работают психологи. Она уже прошла психологическую диагностику, и была признана здоровой. Руководитель департамента образования и науки региона Снежанна Трофимова заметила, что после попытки подростка бежать из дома, родители должны были забить тревогу.