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Ледовую арену построят на руинах солдатских казарм
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Ледовую арену построят на руинах солдатских казарм 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Нижнем Тагиле.
Мэрия Нижнего Тагила построит большой спортивный комплекс на руинах военного городка. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе МУГИСО.
Как пояснили в министерстве, военный городок №36, расположенный в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе, не эксплуатируется с 2008 года. Из 16 его построек 12 полностью разрушены, остальные находятся в аварийном состоянии. В 2012 году вместе с земельным участком городок Министерствj обороны России передало в собственность Свердловской области.
Власти Нижнего Тагила неоднократно обращались к главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву и региональному кабмину с просьбой отдать руины муниципалитету. В феврале вопрос был вынесен на обсуждение депутатов Заксобрания, которые единогласно проголосовали «за».
22 февраля постановление ЗакСо подписал губернатор. Общая площадь «подарка» составляет без малого 50 000 квадратных метров, а балансовая стоимость превышает 70 миллионов рублей.
Администрация Нижнего Тагила собирается построить на месте бывших казарм физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, бассейном и ледовой ареной, сообщает МУГИСО.
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