Французы победили в конкурсе на лучшую концепцию ЭКСПО-парка

Екатеринбурге подвели итоги открытого международного конкурса концепций будущего ЭКСПО-парка. Победителей в двух номинациях определили тайным голосованием, об этом сообщает в четверг, 22 марта, «АиФ-Урал»

Конкурс проводился в двух номинациях: социально-философская и архитектурно-градостроительная концепция. Участники должны были разработать проект того, как будет выглядеть территория в 555 гектар, зарезервированная на берегу Верх-Исетского пруда под строительство ЭКСПО-парка.

По итогам тайного голосования, которое проводило жюри под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашев, в номинации на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию победило архитектурное бюро «Бешу и партнеры» из Франции . Это всемирно известное агентство, которое занималось проектированием ЭКСПО-парков в Милане Шанхае . Авторы идеи сделали акцент на полифункциональности инфраструктуры, возможности использовать ее после проведения выставки. Среди предложений архитекторов — создание музея-отражения уральской идентичности и арт-галереи мировых достижений человечества.

Второе место заняла екатеринбургская архитектурная группа «Ин. Форм». Проектировщики разрабатывали концепцию под руководством Тимура Абдулаева, бывшего главного архитектора уральской столицы.

В номинации социофилософских проектов лучшей стала концепция, представленная студентом 5 курса Уральского архитектурно-художественного университета Владимиром Сбегловым. Уралец показал, как можно выйти из проблемной ситуации, когда современный город имеет ограничения в развитии. По мнению автора, главным ограничением является использование земли, поэтому он предложил при создании ЭКСПО-парка взять за основу шестиугольные конструкции, которые будут возвышаться вторым этажом над землей.

Призовой фонд конкурса составил 5 млн рублей. По решению главы региона, поощрительными призами наградят еще двадцать участников конкурса, выступивших с ценными предложениями, — по десять в каждой номинации. В их число вошли уральские проектировщики из компании «Доминанта», творческое объединение Уральского государственного архитектурно-художественного университета, доктор социологических наук, профессор кафедры культурологии УрФУ Лилия Лихачева, президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова.

Напомним, во время визита Владимира Путина губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил ему концепцию ЭКСПО-парка. По словам главы региона, наследием выставки станет научно-образовательный кластер, в котором будут развиваться нформационные технологии, медицина, а также будут внедрены наработки федерального центра поддержки талантливой молодежи «Сириус».

Сейчас Екатеринбург активно борется за право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025. Площадка для проведения выставки в уральской столице может стать самой большой за всю историю проведения ЭКСПО. Так, под эти цели будет выделено 555 гектаров. Проект «умный город» станет наследием выставки, которая продлится полгода.