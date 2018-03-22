Архитектурное бюро из Франции победило в конкурсе концепций «Экспо-парка» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 22 марта. / ТАСС /. Французское архитектурное бюро «Бешу и партнеры» победило в конкурсе лучших архитектурно-градостроительных концепций «Экспо-парка» в Екатеринбурге, на территории которого в случае победы российской заявки проведут международную выставку «Экспо-2025». Об этом сообщили ТАСС в четверг в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 марта подвел итоги открытого международного конкурса на разработку концепции развития территории будущего «Экспо-парка» в Екатеринбурге. Победителем в номинации на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию стало архитектурное бюро «Бешу и партнеры» ( Франция ), заслужившее известность на мировом уровне и имеющее большой опыт, в том числе при проектировании экспо-парков в Милане Шанхае ", — сказали в департаменте.

Собеседник агентства уточнил, что авторы победившей концепции особое внимание уделили «полифункциональности инфраструктуры», которая должна остаться в наследие жителям Екатеринбурга и Свердловской области. «Так, среди прочего, здесь предполагается создать музей-отражение уральской идентичности и арт-галерею мировых достижения человечества», — пояснили в департаменте.

Японии, Польши, Великобритании и США. В ведомстве добавили, что конкурс проводили по двум номинациям: социально-философская концепция и архитектурно-градостроительная концепция развития площадки в 555 гектаров, зарезервированной на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге под «Экспо-парк». Призовой фонд составил 5 млн рублей. 80 заявок на участие в конкурсе по разработке концепции развития «Экспо-парка» поступили из России Белоруссии , Франции, Италии

"Лучшей среди социофилософских концепций стал проект, представленный студентом пятого курса Уральского архитектурно-художественного университета Владимиром Сбегловым. Автор предлагает брать за основу при создании «Экспо-парка» шестиугольные конструкции, которые будут возвышаться вторым этажом над землей", — добавили в ведомстве и уточнили, что «все проекты будут учтены и лягут в основу концепции будущего „Экспо-парка“.

Выставка „Экспо-2025“

Осака. Екатеринбург претендует на право проведения всемирной универсальной выставки „Экспо-2025“ со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Решение о том, в какой стране она пройдет, примут на генассамблее Международного бюро выставок в Париже в ноябре 2018 года, на право принять ее претендуют также Баку

В случае победы Екатеринбурга Россия примет выставку впервые. Тема российской конкурсной заявки — „Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений“.