Геймерам со всего мира предлагают удаленно почистить реки с помощью роботов-мусорщиков

Изначально чикагский проект «Urban Rivers» предлагал создание садов на воде для облагораживания городского пространства. Но после того, как первые конструкции смело потоками мусора, его авторы переключились на борьбу с этой напастью. И запустили стартап Trash Robot — системы сбора речного мусора в формате удаленной онлайн-игры. О роботе надо знать лишь то, что он плавает и сгребает мусор в кучу, повинуясь командам пользователя. Это лишь прототип, заведомо неказистый, поэтому разработчики и собирают деньги на полноценного мусорщика. У него будут камеры с хорошим обзором, помехоустойчивая связь, надежная система позиционирования на базе GPS, плюс специальный корпус для всепогодной работы круглый год. И цена всего $5000.

А если инвесторы расщедрятся на $10000, будет построен второй, еще более продвинутый робот со специальными инструментами для сбора неудобного мусора. Пользователи по очереди, бесплатно, смогут подключаться к ним через Интернет и управлять их работой. И просто из праздного интереса, и соревнуясь, кто соберет больше хлама за единицу времени. Проект планируют сделать открытым и выложить все чертежи и коды в открытый доступ — дело очистки рек и водоемов касается каждого из нас!

Авторы признают, что не знают, как защитить свое детище от банальной кражи или угона, ведь плавать оно будет свободно по всей реке. И если кто-то баловства ради захочет протаранить грузовую баржу, ничего хорошего не выйдет. С другой стороны, именно свободный доступ к управлению реальным роботом и возможность принести пользу миру и должны стать главным драйвером проекта.