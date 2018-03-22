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В Совете Федерации предложили узаконить деятельность нянь и репетиторов для выведения их доходов из тени
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В Совете Федерации предложили узаконить деятельность нянь и репетиторов для выведения их доходов из тени 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко считает, что следует легализовать деятельность самозанятых граждан, чтобы вывести их доходы из тени, и ввести категории соответствующих профессий. С соответствующим предложением она выступила в ходе заседания научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, посвященного реализации послания президента РФ.
«Нужно действительно определять, кто такие самозанятые. Если человек нанимается репетитором в семью, он никакой не самозанятый, он наемный работник, и семья должна платить за него налоги. Самозанятый — это у меня есть машина и я пошел работать таксистом. Либо я начала печь пироги и продавать соседям, гражданам. Я сама себя заняла. (Необходимо — прим. Агентства «Москва») вносить категорию репетиторов, нянь, которые получают огромные деньги в тени и нигде ничего не платят. Надо упрощать», — подчеркнула В. Матвиенко.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации выразил заинтересованность в скорейшем законодательном урегулировании деятельности самозанятых граждан.
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