Россия приняла участие в выставке в ООН о роли водных ресурсов

ООН , 24 мар — РИА Новости Россия приняла участие в выставке о роли водных ресурсов в достижении устойчивого развития, которая открылась в штаб-квартире ООН.

По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Сергея Кононученко, «фотографии, подготовленные Россией совместно с другими странами, призваны продемонстрировать многогранность воды как ценного ресурса для обеспечения жизни на Земле, сохранения биоразнообразия, развития энергетики и сельского хозяйства».

Как пояснили в постпредстве страны при ООН, выставка приурочена к празднованию Всемирного дня водных ресурсов, а также запуску Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», рассчитанного на 2018-2028 годы.

"Эта своевременная инициатива наших таджикских друзей нацелена на привлечение всех заинтересованных участников к реализации проектов по обеспечению доступа к чистой воде в наиболее уязвимых странах и регионах мира. Со своей стороны Российская Федерация намерена предпринять все необходимые усилия для максимального задействования потенциала Десятилетия с учетом богатого опыта нашей страны в области интегрированного управления водными ресурсами", — сказал Кононученко.