ООН объявила о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития»

ООН , 22 марта / Синьхуа / — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг дал старт Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта. Генсек ООН отметил, что нехваткой воды озабочен весь мир.

А. Гутерриш представил эту инициативу на высокоуровневом заседании в рамках 72-й сессии ГА ООН. Она нацелена на борьбу с дефицитом воды и изменением климата путем совершенствования управления водными ресурсами, углубление интеграции имеющихся проектов в сферах водных ресурсов и санитарии с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и усиление политической воли к сотрудничеству в области водных ресурсов.

А. Гутерриш подчеркнул, что обеспечение доступа всего населения Земли к безопасной питьевой воде и санитарной инфраструктуре — один из пунктов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. По его словам, эта цель служит предпосылкой для реализации других, она весьма важна для ликвидации бедности, развития экономики и поддержания здоровой экологической обстановки. Однако, подчеркнул генсек ООН, по мере непрерывного увеличения спроса на пресную воду и усиления влияния климатических изменений многие регионы столкнутся с нехваткой водных ресурсов.

"На сегодняшний день 40 проц. населения планеты испытывает дефицит водных ресурсов, 80 проц. сточных вод выбрасываются в окружающую среду без предварительной очистки, более 90 проц. стихийных бедствий связаны с водой, более 2 млрд человек лишены доступа к безопасной питьевой воде и свыше 4,5 млрд живут без водопровода. Многие из самых серьезных заболеваний в развивающихся странах напрямую связаны с небезопасной питьевой водой, плохой санитарией и недостаточной гигиеной", — отметил А. Гутерриш.

По его словам, в отсутствие эффективного управления водными ресурсами усиливается опасность возникновения конфликтов между отдельными группами людей и даже целыми странами. Он призвал весь мир совместно приложить усилия для защиты водных ресурсов в последующие 10 лет. —0—