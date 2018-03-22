Прошел концерт в честь 30-летия центра детско-юношеского творчества «Смайл» 

В минувшую пятницу, 16 марта в Новосибирске прошел праздничный юбилейный концерт в честь 30-летия Центра детско-юношеского творчества «Смайл». В зале собрались ребята разных возрастов, а также их родители, бабушки и дедушки, выпускники и учителя школы. Информационными партнерами мероприятия выступили галерея «Фактор» и "АиФ-Новосибирск".
В начала праздника воспитанники Центра показали зажигательный танец. На всем протяжении вечера дети пели песни на разных языках, смеялись и веселились.
Преподаватели Центра получили грамоты и приятные сюрпризы. А самым трогательным моментом вечера стало вручение ценного подарка директору Центра Эдуарду Шорнику от благодарных выпускников. Они подарили Центру и ребятам, которые учатся в нем, переносную колонку, которая громко играет и дает возможность репетировать выступления даже в пути.
Напоминаем, за 30 лет «Смайл» дал путевку в жизнь нескольким тысячам выпускников, которые сегодня живут и успешно работают не только в России, но и во многих странах мира. История «Смайла» — это спектакли и мюзиклы на английском языке, конкурсы юных модельеров, концерты с зарубежными гостями и участие в фестивалях, мероприятия в разных странах мира, продвижение сибирской и русской культуры.