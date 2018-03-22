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Совет депутатов заслушал информацию руководителя ГКУ «ИС района Новогиреево» Татьяны Лепендиной
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Совет депутатов заслушал информацию руководителя ГКУ «ИС района Новогиреево» Татьяны Лепендиной 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Татьяна Лепендина рассказала депутатам о работе учреждения в минувшем году, и в частности о том, как идет работа с должниками за жилищно-коммунальные услуги.
Руководитель ГКУ ИС отметила, что данное учреждение представляет интересы города Москвы как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в государственной собственности Москвы, а потому осуществляет претензионно-исковую работу с должниками за социальный наём жилых помещений.
За прошедший год задолженность жителей, проживающих по договору социального найма, увеличилась почти на миллион рублей. Так, на январь 2018 года общая сумма долга по социальному найму составила более двух миллионов рублей, что на 998, 4 тысячи рублей больше, чем на январь прошлого года.
Причинами сложившейся ситуации Татьяна Лепендина назвала тот факт, что тарифы за услугу «социальный наём жилого помещения» выросли более чем на шестьдесят процентов, притом, что льготники, имеющие задолженность по оплате ЖКУ, лишаются бюджетной субсидии, и начисления по услуге социального найма осуществляются по повышенному тарифу.
ГКУ ИС ведет активную досудебную работу с должниками: размещается информация на информационных стендах в подъездах домов со списками должников; направлялись уведомления о наличии задолженности; неплательщикам звонили и напоминали им о задолженности. Кроме того, два раза в неделю сотрудники ГКУ ИС совместно с полицией проводят обход должников и вручают им уведомления о наличии задолженности.
Фото — Александр Калугин.
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