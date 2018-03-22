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В ТОР «Тольятти» откроется опытное производство ДВС и корпусной мебели
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В ТОР «Тольятти» откроется опытное производство ДВС и корпусной мебели 

Волга Ньюс 1 час назад
Компания ООО «СБ-М» занимается организацией серийного производства корпусной мебели и комплектующих для ее производства, мебельной плиты и трудногорючих стеновых панелей, декорированных рулонными материалами с использованием запатентованных технологий.
Целью проекта является организация серийного автоматизированного производства корпусной мебели и комплектующих.
Общая стоимость проекта составляет 277,3 млн руб., из них 205 млн руб. — капитальных вложений. Количество планируемых создаваемых рабочих мест — 228 человек. В первый год реализации проекта планируется нанять 34 работника.
ООО «АГАТ-ТОЛЬЯТТИ» занимается организацией опытного конструкторского бюро в Тольятти. Цель проекта: создание конструкторско-технологического бюро с возможностями опытного производства, нацеленного на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего сгорания. Общая стоимость проекта составляет 42,61 млн рублей. В первый год планируется создать 20 рабочих мест.
Напомним, ранее в комиссию по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОР «Тольятти» поступило 25 заявок, было одобрено 22 из них, общий объем инвестиций по ним составляет 4,4 млрд руб. с планом создания 3,5 тыс. новых рабочих мест.
В реестр резидентов территорий опережающего развития, созданных на территориях моногородов РФ, уже включены такие компании как ООО «АКОМ-Индастриал», ООО «БИА», ООО «СП „Граниферт“, ООО „ТОР ТЗПО“, ООО „Сарди Пекеджинг“, ООО „БРАЙС“, ООО „ЗЕТТА“, „Металлист-Тольятти“, ООО „ТТС ЗАКАЛКА“, ООО „ХМ РУС“, ООО „АКТИВ ТМК“, ООО „ГРАН ЛИМИТЕД“, ООО „НТЦ Евровент“, ООО „Завод КПД“, ООО „КФ „Сласти“, ООО „БИСКО ТТИ“, ООО МЦ „Губерния“, ООО „КОЛОРАНТ-Т“, ООО „Мясокомбинат „Лада“, ООО „Директ Бизнес Солюшн“.
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