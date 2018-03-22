В ТОР «Тольятти» откроется опытное производство ДВС и корпусной мебели

Компания ООО «СБ-М» занимается организацией серийного производства корпусной мебели и комплектующих для ее производства, мебельной плиты и трудногорючих стеновых панелей, декорированных рулонными материалами с использованием запатентованных технологий.

Целью проекта является организация серийного автоматизированного производства корпусной мебели и комплектующих.

Общая стоимость проекта составляет 277,3 млн руб., из них 205 млн руб. — капитальных вложений. Количество планируемых создаваемых рабочих мест — 228 человек. В первый год реализации проекта планируется нанять 34 работника.

ООО «АГАТ-ТОЛЬЯТТИ» занимается организацией опытного конструкторского бюро в Тольятти . Цель проекта: создание конструкторско-технологического бюро с возможностями опытного производства, нацеленного на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего сгорания. Общая стоимость проекта составляет 42,61 млн рублей. В первый год планируется создать 20 рабочих мест.

Напомним, ранее в комиссию по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОР «Тольятти» поступило 25 заявок, было одобрено 22 из них, общий объем инвестиций по ним составляет 4,4 млрд руб. с планом создания 3,5 тыс. новых рабочих мест.