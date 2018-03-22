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Премьер ярославского правительства получил предупреждение от ФАС
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Премьер ярославского правительства получил предупреждение от ФАС 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Премьер ярославского правительства получил предупреждение от ФАСПо данным антимонопольного органа, для перевозчиков российских и иностранных перевозчиков смазочных масел и специальных жидкостей создали разные условия.
Областным властям нужно внести изменения в два пункта постановления, принятого прежним составом правительства, чтобы уравнять перевозку российских и иностранных грузов.
Согласно документу 2016 года, временное ограничение движения по внутриобластным дорогам ранней весной не касалось международных перевозок грузов, отмечает Яркуб. Перевозчики зарубежных товаров получили приоритет при ограничении движения из-за близкого к аварийности состояния дороги.
Изменения требуется в срок до 16 апреля 2018 года.
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