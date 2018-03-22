Матвиенко предложила сделать обязательное медицинское страхование добровольным

По ее словам, граждане критикуют страховую систему медицины.

"Давайте мы поинтересуемся, сколько средства граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто «прокладки» по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения", — сказала Матвиенко.

Она также предложила делать все по-честному и прозрачно.

"Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет, находится в частных страховых компаниях", — заявила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что гериатрическую медицинскую помощь для лиц старшего возраста в 2018 году впервые включили в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС).