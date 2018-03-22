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Матвиенко предложила сделать обязательное медицинское страхование добровольным
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Матвиенко предложила сделать обязательное медицинское страхование добровольным 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сделать страхование добровольным и отправлять средства на лечение россиян напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), передает РИА «Новости».
По ее словам, граждане критикуют страховую систему медицины.
"Давайте мы поинтересуемся, сколько средства граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто «прокладки» по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения", — сказала Матвиенко.
Она также предложила делать все по-честному и прозрачно.
"Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет, находится в частных страховых компаниях", — заявила Матвиенко.
Ранее сообщалось, что гериатрическую медицинскую помощь для лиц старшего возраста в 2018 году впервые включили в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС).
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