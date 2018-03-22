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Зауральцы задолжали за газ 18 миллионов рублей
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Зауральцы задолжали за газ 18 миллионов рублей 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
635 жителей Курганской области имеют долг за газ. Также неоплаченная услуга «висит» за 40 организациями. Общая сумма задолженности — 18 миллионов рублей.
Чтобы решить проблему, судебные приставы и сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Курган» провели рейд среди должников. Всего удалось посетить семерых зауральцев, которые уже более полугода не платят за голубое топливо. Сумма задолженности колеблется от 2 до 50 тысяч рублей.
— Большинство неплательщиков — люди небедные. Ирина К. занимается предпринимательской деятельностью. За газ не платила по банальной причине: говорит, было некогда. В ее квартире, а также в квартирах остальных должников сотрудники газовой службы установили заглушки на подачу газа, ­— рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов РФ по Курганской области.
Чтобы услуга вновь стала доступной, зауральцам придется не только полностью оплатить долг, но и заплатить 560 рублей за повторное подключение. Только после этого, в течение пяти дней, подача газа возобновится.
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