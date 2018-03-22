В Челябинске вновь запустили автобусы до Чурилова

Челябинске вновь запустили автобусы до ЧуриловаАвтобус № 33 свяжет ЧКПЗ с Железнодорожным вокзалом. Стоимость проезда составит 20 рублей.

Перевозчик на маршруте определен и, по заверениям транспортников, уже приступил к работе.

Маршрут № 2 «Чурилово — Театр ЧТЗ» взял на обслуживание ООО «ЧелябГЭТ».

Как сообщили в мэрии, интервал движения составит 10-12 минут.

Напомним, в феврале администрация Челябинска заявила о ликвидации маршрутных такси № 9 и 79, однако газели по этим направлениям хотя до сих пор.

Фото: УГМК-холдинг