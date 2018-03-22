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В Челябинске вновь запустили автобусы до Чурилова
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В Челябинске вновь запустили автобусы до Чурилова 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинске вновь запустили автобусы до ЧуриловаАвтобус № 33 свяжет ЧКПЗ с Железнодорожным вокзалом. Стоимость проезда составит 20 рублей.
Перевозчик на маршруте определен и, по заверениям транспортников, уже приступил к работе.
Маршрут № 2 «Чурилово — Театр ЧТЗ» взял на обслуживание ООО «ЧелябГЭТ».
Как сообщили в мэрии, интервал движения составит 10-12 минут.
Напомним, в феврале администрация Челябинска заявила о ликвидации маршрутных такси № 9 и 79, однако газели по этим направлениям хотя до сих пор.
Фото: УГМК-холдинг
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