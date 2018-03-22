Чиновники минздрава проверили поликлинику №3 в Рязани 

22 марта первый замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев вместе с главным внештатным специалистом стоматологом регионального минздрава Владимиром Пешковым посетили Городскую стоматологическую поликлинику №3. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Напомним, утром в соцсетях разместили фото, на которой запечатлена большая очередь из пациентов перед поликлиникой №3. По словам автора фото, снимок сделан в 07:15.
«Несмотря на то, что поликлиника открывается в 07:30, есть возможность получить талон на прием посредством электронной записи, рязанцы чаще предпочитают обращаться в регистратуру в порядке «живой» очереди», — говорится в сообщении минздрава.
По информации администрации поликлиники, по четвергам организована выдача талонов для планового посещения врачей стоматологов на предстоящую неделю. Пациенты по экстренному поводу принимаются в день обращения.
Во время посещения поликлиники представители минздрава поговорили с пациентами. Оценивая работу учреждения, люди посетовали на единственную проблему: недоработанную организацию выдачи талонов.
По итогам выезда, главному врачу поликлиники Оксане Воронковой поручено устранить недостатки в обеспечении талонами пациентов, в том числе отказаться от единого дня записи в пользу ежедневной выдачи талонов населению, с учетом максимальной загрузки «электронной регистратуры».