Чиновники минздрава проверили поликлинику №3 в Рязани

Напомним, утром в соцсетях разместили фото, на которой запечатлена большая очередь из пациентов перед поликлиникой №3. По словам автора фото, снимок сделан в 07:15.

«Несмотря на то, что поликлиника открывается в 07:30, есть возможность получить талон на прием посредством электронной записи, рязанцы чаще предпочитают обращаться в регистратуру в порядке «живой» очереди», — говорится в сообщении минздрава.

По информации администрации поликлиники, по четвергам организована выдача талонов для планового посещения врачей стоматологов на предстоящую неделю. Пациенты по экстренному поводу принимаются в день обращения.

Во время посещения поликлиники представители минздрава поговорили с пациентами. Оценивая работу учреждения, люди посетовали на единственную проблему: недоработанную организацию выдачи талонов.

По итогам выезда, главному врачу поликлиники Оксане Воронковой поручено устранить недостатки в обеспечении талонами пациентов, в том числе отказаться от единого дня записи в пользу ежедневной выдачи талонов населению, с учетом максимальной загрузки «электронной регистратуры».