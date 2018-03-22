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А что Титов: бизнес-омбудсмен готов помочь Вадиму Варшавскому
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А что Титов: бизнес-омбудсмен готов помочь Вадиму Варшавскому 

Деловое сообщество 1 час назад
В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей России Бориса Титова заявили о готовности при необходимости оказать помощь ростовскому предпринимателю и бывшему депутату Государственной Думы Вадиму Варшавскому. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на слова представителя Бориса Титова Александра Хуруджи. Однако он добавил, что пока бизнесмен не обращался за помощью.
«Будет обращение — будем помогать. У нас нет разницы: олигарх или представитель микробизнеса. Будем в рамках закона защищать всех», — сказал Александр Хуруджи.
Напомним, сегодня утром стало известно, что Вадим Варшавский был задержан в Москве по подозрению в хищении у банка «Петрокоммерц» 2,5 млрд руб. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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