России порекомендовали ограничить судебный иммунитет членов парламента и судей, научить их декларировать подарки

Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) Совета Европы рекомендовала России принять ряд системных мер для борьбы с коррупцией среди судей, прокуроров и членов парламента. Об этом говорится в опубликованном 22 марта

докладе

группы.

GRECO оценивает борьбу с коррупцией в России в четвертый раз с тех пор, как в 2007 году РФ а присоединилась к организации. Четвертый раунд оценки начался 1 января 2012 года. По сравнению с тремя предыдущими раундами оценки Россия, по мнению экспертов группы, показала прогресс. Например, страна улучшила систему декларирования доходов, обеспечила «централизацию расследований случаев коррупции в Следственном комитете » и создала реестр чиновников, уволенных в связи с утратой доверия.

Однако работать стране определенно есть еще на чем. В частности, как указывают в GRECO, в России до сих пор слишком большое число должностных лиц пользуются широким иммунитетом от судебного преследования, в том числе за коррупционные преступления, а понятие взятки в российских законах остается слишком узким, передает

По Конституции РФ судьи, федеральные депутаты, сенаторы и президент обладают неприкосновенностью: они не могут быть задержаны (кроме как с поличным), арестованы или подвергнуты обыску. Кроме того, к судьям, депутатам, сенаторам, прокурорам и другим спецсубъектам применяется особый порядок уголовного преследования.

Большинство уголовных дел против депутатов и сенаторов, судя по статистике, вообще не дошли до суда: с 2013 по 2015 год суды вынесли всего один обвинительный приговор в отношении члена федерального парламента, отмечают эксперты Совета Европы. GRECO настаивает, что Россия должна ограничить иммунитет защитой судей, депутатов или сенаторов от давления и вмешательства в их волеизъявление.

Евроэксперты также считают, что российскому парламенту не помешал бы особый акт с правилами, в соответствии с которыми депутаты и сенаторы «сообщали бы обо всех подарках, полученных от третьих лиц», в случае если эти подарки могут как-то повлиять на их законотворчество. То же касается судей, которые формально должны декларировать полученные подарки, но лишь если те приносят им финансовую выгоду — подарков в натуральной форме это не касается, даже если они напрямую призваны повлиять на доверие судьи к дарителю.

Прокуроры же как госслужащие не имеют права принимать подарки дороже 3000 рублей (более дорогие вещи они должны передавать на хранение по месту работы), однако если презент вручен в нерабочей обстановке, то это требование перестает действовать, указывают в GRECO.

Кроме того, эксперты организации советуют усилить систему отчетности и декларирования доходов и имущества для парламентариев, судей и прокуроров. Например, Госдума Совет Федерации сейчас могут публиковать декларации, не указывая источники доходов депутатов и сенаторов. А за нарушения при декларировании для них не предусмотрено соразмерных санкций. GRECO рекомендует властям РФ создать рекомендации для всех трех категорий — парламентариев, судей и прокуроров — по отчетности о получении любых видов подарков.

Чтобы снизить коррупционную составляющую в работе судей и прокуроров, GRECO также порекомендовала России улучшить систему отбора и назначения их на должности, сделав ее более прозрачной и независимой. Российскому парламенту эксперты группы посоветовали

облегчить аккредитацию СМИ, а также сделать публичные консультации общим правилом при рассмотрении законопроектов.

В GRECO рассчитывают, что Россия отчитается о мерах, принятых по этим рекомендациям, к 30 апреля 2019 года.

Напомним, что, согласно оценке международной организации Transparency International, Россия сейчас

занимает 135-е место