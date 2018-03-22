Борьбе с коррупцией в России мешает неприкосновенность депутатов и судей

Уровень коррупции в России , а также меры, предпринимаемые для борьбы с ней, оценили в Совете Европы на заседании Группы государств против коррупции (GRECO). Эксперты рекомендовали российским властям повысить прозрачность некоторых государственных институтов, а также ограничить иммунитет к уголовному преследованию судей, депутатов и сенаторов, так как это зачастую мешает при расследовании коррупционных преступлений.

Парламентарии с усиленным иммунитетом

Заседание GRECO состоялось в октябре прошлого года, по итогам заседания его участники приняли оценочный доклад на тему «Предупреждение коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров», относящийся к России. В целом, эксперты положительно оценили принимаемые в России антикоррупционные законы и нормы, отметив ряд вопросов, требующих доработки, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Из положительных моментов в докладе указывается улучшение системы декларирования доходов госслужащими, создание реестра уволенных за коррупцию чиновников и «централизованное расследование коррупции в Следственном комитете ».

«Вместе с тем России высказано 22 рекомендации по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной работы, 8 из которых касаются деятельности членов парламента, 9 — судей и 5 — прокуроров», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры

Так, для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации рекомендовано принять кодекс этики, регламентирующий получение подарков, занятие дополнительными видами деятельности, а также контакты с гражданскими лицами, например, коммерсантами. Судебной ветви власти предложено добавить открытости при наборе судей с обязательной декларацией доходов и независимости от исполнительной власти.

Также и судьям, и членам парламента необходимо урезать чересчур широкий иммунитет, считают европейские борцы с коррупцией.