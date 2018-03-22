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Борьбе с коррупцией в России мешает неприкосновенность депутатов и судей
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Борьбе с коррупцией в России мешает неприкосновенность депутатов и судей 

pasmi.ru 1 час назад
Уровень коррупции в России, а также меры, предпринимаемые для борьбы с ней, оценили в Совете Европы на заседании Группы государств против коррупции (GRECO). Эксперты рекомендовали российским властям повысить прозрачность некоторых государственных институтов, а также ограничить иммунитет к уголовному преследованию судей, депутатов и сенаторов, так как это зачастую мешает при расследовании коррупционных преступлений.
Парламентарии с усиленным иммунитетом
Заседание GRECO состоялось в октябре прошлого года, по итогам заседания его участники приняли оценочный доклад на тему «Предупреждение коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров», относящийся к России. В целом, эксперты положительно оценили принимаемые в России антикоррупционные законы и нормы, отметив ряд вопросов, требующих доработки, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Из положительных моментов в докладе указывается улучшение системы декларирования доходов госслужащими, создание реестра уволенных за коррупцию чиновников и «централизованное расследование коррупции в Следственном комитете».
«Вместе с тем России высказано 22 рекомендации по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной работы, 8 из которых касаются деятельности членов парламента, 9 — судей и 5 — прокуроров», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Так, для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации рекомендовано принять кодекс этики, регламентирующий получение подарков, занятие дополнительными видами деятельности, а также контакты с гражданскими лицами, например, коммерсантами. Судебной ветви власти предложено добавить открытости при наборе судей с обязательной декларацией доходов и независимости от исполнительной власти.
Также и судьям, и членам парламента необходимо урезать чересчур широкий иммунитет, считают европейские борцы с коррупцией.
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