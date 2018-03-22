Беды «негритянского квартала»: о чем жители Исакогорки годами пишут властям

В Исакогорском округе жители ведут многолетнюю переписку с властями разного уровня — здесь разбиты дороги, нет уличного освещения и не вывозится мусор. «Когда вызываешь такси, переспрашивают — негритянский квартал что ли? Потому что живем мы тут, как в гетто», — говорят нам местные.

«До фонаря»: на уличное освещение денег нет Мы приехали сюда на улицу Дежневцев, чтобы побеседовать с жильцами домов 15, 15, корпус 1 и 14 про отключение газа. Трижды в год и чаще, несмотря на добросовестную оплату на счета управляющей компании, они остаются без газа. Жильцы этого округа вниманием журналистов не избалованы, заприметив нас, — спешат излить душу не только на эту тему, но и рассказать историю о многолетней переписке с чиновниками разных уровней, которая ни к чему не привела. Здесь по-прежнему плохие дороги, не горят фонари, а по воздуху между домов летает мусор с центральной помойки.

— Мы живем в полной темноте, и очень радуемся, как дикари, что с весной день прибывает, — такими словами встречают нас местные жители. — Гололед, сугробы или слякоть — проспект Новый становится настоящей полосой препятствия в полном мраке. Мы уже молчим о том, что это просто жутко — у нас тут много детей, вечерами они возвращаются домой со школы по темноте, и всем до фонаря!

Жители Исакогорского округа уже несколько лет переписываются о местных проблемах с чиновниками — результатов нет Света нет не только на Новом, но и на проспекте Северный, а также улицах Первой, Второй, Третьей и Четвертой. Жители Левого берега писали губернатору — рассказали о ситуации с уличным освещением. Из управления по работе с гражданами пришли такие слова:

— В договоре города с МУП «Горсвет» не предусмотрено освещение проспекта Новый — на этой улице отсутствуют муниципальные линии наружного освещения. Для этого необходимо провести работы по проектированию и строительству новой линии. Опоры по проспекту относятся к воздушной линии электроснабжения, собственник опор — электросетевая организация. Для аренды этих опор нужны средства.

Люди рассчитывали получить более оптимистичный ответ, в итоге им просто рассказали, почему в ближайшее время на их территории будет темно. Работники «Горсвета», конечно, приезжали на Новый проспект — собирались установить 38 светоточек и провести по ним 1 700 метров самонесущего изолированного провода, однако до сих пор на Новом без перемен — все планы остались на бумаге.

Хит от властей: «не представляется невозможным»

Насчет освещения, ремонта дорог и вывозки мусора в департамент городского хозяйства жители Исакогорского округа тоже писали неоднократно. Три года власти только дают обещания. По ремонту дорог ежегодно в письме повторяется одна и та же фраза — «по причине ограниченного финансирования отремонтировать не представляется возможным».

— «Не представляется возможным», — так отвечают про всё, что нас волнует, — говорят разочарованные жители.

Еще одна проблема — общественный транспорт, сюда из центра Архангельска можно доехать только на автобусе № 3. Других маршрутов нет. Ждать его приходится долго, хотя он должен ходить с интервалом в несколько минут. Если не сядешь в маршрутку в 20:30 в городе — домой сюда придется ехать на такси.

Таксисты местные дороги не жалуют, особенно по весне, когда тут разливается озеро с отходами

Дома 70 градусов: «Всю зиму топим улицу за бешеные деньги»

Часть местных домов — на паровом отоплении. Топят очень сильно, покупательницы в местном магазинчике признаются, что даже «слышно, как топят» — батареи сильно гудят.

— Зачем мы так много платим за эту жару? Помню ситуации, когда у соседей было по 70 градусов в квартире! Одна девушка даже обожглась, когда у нее батарея лопнула от перегрева, — возмущается наша собеседница Екатерина с проспекта Северный. — Вы представляете, как это? Просто окна постоянно открываешь, чтобы не задохнуться. В итоге приходит квиток с круглыми суммами — около 4 тысяч платим, чтобы улицу греть.

Помойке на Новом проспекте поставили тройку

Мусорная площадка находится в центре, у двух магазинчиков — люди постоянно проходят мимо этой арт-инсталляции. В замерзшем виде она не так беспокоит жителей, но они с ужасом ждут потепления.

— Что здесь будет весной… Приезжайте, пожалуйста! Словами это сложно описать — обычно весь проспект Новый превращается в огромное грязное озеро, — говорят нам местные. — Управляющая компания не вывозит мусор, в итоге по весне тает помойка, которая всю зиму копится — мусор же нужно куда-то людям девать. Сам проспект довольно длинный, и с углублением по всей улице, поэтому снег стекает туда вместе с отходами. Разливается озеро из отходов, которое сложно обойти.

Один из жителей «негритянского квартала»

Иногда приезжает машина, ямы засыпают, чтобы не было луж. Но потом весенние воды и осенние осадки опять все размывают. Жители здесь инициативные и эту проблему тоже поднимали на уровне городской власти, они обратились в администрацию Исакогорского и Цигломенского округов, где объяснили, что по проспекту можно без проблем передвигаться только зимой. Летом — дорога разбита. Весной и осенью — грязь, глубокие и длинные лужи с плавающим мусором.

— Насчет разбитых дорог нам ответили, что проблему должен решить департамент городского хозяйства, — говорит Сергей, местный житель. — То есть идет перекладывание ответственности с одной ветки власти на другую, пока ищут, кто должен взять ситуацию на контроль, мы продолжаем сидеть в луже и в темноте. А про мусор власти отметили, что претензий к содержанию контейнерной площадки не имеют, сослались на то, что в 2013 году была проверка, и ее состояние было удовлетворительным. На дворе начало 2018-го — где очередная проверка?

Жители Исакогорки пожаловались также, что десятилетиями не чистятся туалеты в их деревянных домах, хотя они платят за обсуживание управляющей компании «Левобережье». О жизни на окраине Архангельска и области мы уже писали, когда общались с жителями Турдеево, Рикасихи, Лесозавода №26, Хабарки, Пинежья, Бревенника, Кегострова и Сульфата.