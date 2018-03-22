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Мослекторий покажет нескучный урок математики с Алексеем Савватеевым
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Мослекторий покажет нескучный урок математики с Алексеем Савватеевым 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
23 числа в Университете Дмитрия Пожарского состоится лекция известного российского математика и популяризатора науки Алексея Савватеева. Профессор оригинально и просто преподает своим слушателям начальную математическую подготовку, в которую входит: Основная теорема арифметики с полным ее доказательством; Движения прямой, окружности и плоскости, теоремы классификации; Комплексные числа — арифметика, алгебра и геометрия.
Каждый урок профессора Савватеева направлен на расширение интеллекта, развитие смекалки и логики. Лекции одинаково полезны для тех, кто намерен связать свою жизнь с точными науками, и для тех, кто любит напрячь извилины.
Хотите присутствовать лично? Тогда пройдите регистрацию на сайте. Прямую трансляцию смотрите 23 марта в 09:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание
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