Ученый назвал «доход» от одного узника концлагеря для Германии

В немецком городе Дахау 85 лет назад, 22 марта 1933 года, начал действовать первый концентрационный лагерь, где изначально содержались политические заключенные, члены коммунистической партии Германии, а затем — неугодные, по мнению нацистов, лица. Позже были образованы и другие концлагеря — Ораниенбаум, Бухенвальд, Равенсбрюк. Это была гигантская система убийства людей — как на территории самой Германии, так и на оккупированных территориях других стран.

«Через эту преступную нацистскую систему прошло, по разным данным, от 18 и более миллионов человек. Из них было уничтожено 11 и более миллионов. Это гигантская цифра. Из них от 5 до 6 миллионов — граждане Советского Союза, и каждый пятый — ребенок», — рассказал Михаил Мягков.

Он добавил, что «нацисты подсчитывали не только уничтожение людей, но и доход с того или иного лагеря смерти». «Эти иезуитские расчеты показывали, что доход от одного узника для Германии равняется 1630 маркам, вместе с затратами на его уничтожение», — пояснил Мягков, слова которого приводятся на сайте Музея Победы.

Ученый подчеркнул, что сохранились тысячи свидетельств бывших узников концлагерей, показывающих ужасающую картину зверств, которые творили нацисты в годы Второй мировой войны. Также существуют протоколы процессов над нацистскими преступниками. По мнению Мягкова, к этим материалам необходимо постоянно обращаться, чтобы не забывать о зверствах нацистов и о героических воинах Красной Армии, освободивших концентрационные лагеря.