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Более 10,4 тыс. чиновников Москвы прошли обучение деловому этикету с 2016 г.
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Более 10,4 тыс. чиновников Москвы прошли обучение деловому этикету с 2016 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Курс «Деловой этикет и позитивный имидж государственного служащего» в Московском городском университете управления (МГУУ) правительства Москвы с 2016 г. прошли более 10,4 тыс. столичных чиновников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учебного заведения.
«Программа запущена в 2016 г. С тех пор обучение прошли 10 тыс. 447 человек», — уточнил собеседник агентства.
Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время на курс записались 99 госслужащих, не исключив, что количество слушателей может увеличиться. «При запуске нового электронного курса госслужащие проходят их массово. Сейчас курс работает в штатном режиме, его проходят новые сотрудники», — пояснил собеседник агентства.
Также в пресс-службе сообщили, что при принятии на работу с 2014 г. новые госслужащие получают брошюру «Добро пожаловать на государственную гражданскую службу». «В ней собрана информация об истории Москвы, структуре правительства, об основных принципах работы на госслужбе. В удобной и понятной форме в брошюре изложены основные правила работы на госслужбе, в том числе запреты и ограничения. Этические нормы и правила служебного поведения были сформулированы с целью достойного выполнения госслужащими своей профессиональной деятельности, а также укрепления авторитета госслужащего, развития доверия граждан к государственным органам», — добавили в учебном заведении.
Курс «Деловой этикет и позитивный имидж государственного служащего» проводится в электронной форме. Он предназначен для государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы Москвы. В рамках курса изучаются следующие темы: поведение в типичных ситуациях делового общения; формы речевого общения в рамках делового этикета; невербальные коммуникации; критика и комплименты в деловом общении; правила поведения при проведении дневных деловых рабочих мероприятий; подарки и поздравления в деловом общении; деловой стиль в одежде. По окончании курса слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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