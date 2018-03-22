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Новый ликероводочный завод начнет работать в Бурятии в 2019 году
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Новый ликероводочный завод начнет работать в Бурятии в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
УЛАН-УДЭ, 22 марта. /ТАСС/. Новый Байкальский ликероводочный завод начнет работу в Улан-Удэ в 2019 году, предполагается, что предприятие будет ежегодно отчислять в казну Бурятии более 1 млрд рублей налогов, сообщил в четверг журналистам депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии, председатель Комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Анатолий Кушнарев.
"На полную мощность завод, расположившийся в Промышленном парке Улан-Удэ, выйдет к концу 2019 года. В бюджет республики новое предприятие в виде налогов будет ежегодно отчислять более 1 млрд рублей. Предприятие по масштабам производства — это 2 млн литров продукции в год — будет на 30% превосходить прекративший ранее работу «Байкалфарм», — сообщил Кушнарев.
"Байкалфарм", работавший в столице Бурятии с 1990-х годов и выпускавший ликероводочную продукцию, ставшую брендом республики, в 2013 году перерегистрировался в Кабардино-Балкарии, а позже был признан банкротом.
По словам Кушнарева, новый инвестор — это российская компания. «Сейчас они закупают оборудование. Также они планируют построить собственный спиртзавод», — отметил депутат.
Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Производство ликероводочной продукции» Алексей Цыденов, который был тогда исполняющим обязанности главы региона, и гендриректор ООО «Байкальский ликероводочный завод» Мария Галактионова подписали в апреле 2017 года.
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