Новый ликероводочный завод начнет работать в Бурятии в 2019 году

УЛАН-УДЭ , 22 марта. / ТАСС /. Новый Байкальский ликероводочный завод начнет работу в Улан-Удэ в 2019 году, предполагается, что предприятие будет ежегодно отчислять в казну Бурятии более 1 млрд рублей налогов, сообщил в четверг журналистам депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии, председатель Комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Анатолий Кушнарев

"На полную мощность завод, расположившийся в Промышленном парке Улан-Удэ, выйдет к концу 2019 года. В бюджет республики новое предприятие в виде налогов будет ежегодно отчислять более 1 млрд рублей. Предприятие по масштабам производства — это 2 млн литров продукции в год — будет на 30% превосходить прекративший ранее работу «Байкалфарм», — сообщил Кушнарев.

"Байкалфарм", работавший в столице Бурятии с 1990-х годов и выпускавший ликероводочную продукцию, ставшую брендом республики, в 2013 году перерегистрировался в Кабардино-Балкарии , а позже был признан банкротом.

По словам Кушнарева, новый инвестор — это российская компания. «Сейчас они закупают оборудование. Также они планируют построить собственный спиртзавод», — отметил депутат.