В Опоре России назвали повышение НДФЛ справедливой и адекватной мерой пополнения бюджета

Об этом RNS сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин

«Понятно, что это увеличение налоговой нагрузки, но там есть и справедливые вещи. Предполагается не просто повышение подоходной ставки с 13% до 15%. Предполагается необложение этим налогом МРОТ. Люди, которые получают очень мало, не будут платить подоходный налог, и это в том числе, социальная справедливость и уменьшение разрыва между богатыми и бедными», — сообщил Александр Калинин.

Руководитель «Опоры России» также озвучил предполагаемый уровень необлагаемого минимума — 10 тысяч рублей.

«Если рассматривать это из двух зол: между повышением налоговой нагрузки с дифференцированным подоходным налогом и повышение подоходного налога, но убрать из налогообложения к примеру (доходы ниже. — RNS) 10 тысяч рублей, это и более социально справедливо и более приемлемо. Предложенная мера и более справедлива, и более адекватна чем то, что предлагалась, к примеру, дифференцированная ставка подоходного налога», — сказал он.

Кроме того, НДФЛ идет в бюджеты субъектов и муниципалитетов, поэтому это в принципе пополнит бюджет именно их, отметил Александр Калинин.

Мера повышение НДФЛ предлагалась в Центре стратегических инициатив Алексея Кудрина , представители «Опоры России» входили в экспертные группы разработки, отметил Калинин.