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В Опоре России назвали повышение НДФЛ справедливой и адекватной мерой пополнения бюджета
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В Опоре России назвали повышение НДФЛ справедливой и адекватной мерой пополнения бюджета 

Rambler News Service 1 час назад
Об этом RNS сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.
«Понятно, что это увеличение налоговой нагрузки, но там есть и справедливые вещи. Предполагается не просто повышение подоходной ставки с 13% до 15%. Предполагается необложение этим налогом МРОТ. Люди, которые получают очень мало, не будут платить подоходный налог, и это в том числе, социальная справедливость и уменьшение разрыва между богатыми и бедными», — сообщил Александр Калинин.
Руководитель «Опоры России» также озвучил предполагаемый уровень необлагаемого минимума — 10 тысяч рублей.
«Если рассматривать это из двух зол: между повышением налоговой нагрузки с дифференцированным подоходным налогом и повышение подоходного налога, но убрать из налогообложения к примеру (доходы ниже. — RNS) 10 тысяч рублей, это и более социально справедливо и более приемлемо. Предложенная мера и более справедлива, и более адекватна чем то, что предлагалась, к примеру, дифференцированная ставка подоходного налога», — сказал он.
Кроме того, НДФЛ идет в бюджеты субъектов и муниципалитетов, поэтому это в принципе пополнит бюджет именно их, отметил Александр Калинин.
Мера повышение НДФЛ предлагалась в Центре стратегических инициатив Алексея Кудрина, представители «Опоры России» входили в экспертные группы разработки, отметил Калинин.
На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума, писали Ведомости со ссылкой на свои источники. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что вопрос увеличения НДФЛ обсуждается, однако конкретные решения еще не приняты.
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