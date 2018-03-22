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В Пензе дороги Октябрьского района чистят 207 дворников и 26 снегоуборочных машин
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В Пензе дороги Октябрьского района чистят 207 дворников и 26 снегоуборочных машин 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Октябрьском районе Пензы 22 марта продолжаются работы по очистке внутридворовых дорог, проездов и тротуаров основных магистралей от снега, наледи. Благоустройством занимаются 207 дворников и 26 единиц техники.
Рабочие МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» в первой половине дня чистили переходы по проспектам Победы, Строителей и в скверах по району.
Специалисты МУП «Пензадормост» убирали от снега дороги по улицам Компрессорной, Сумской, Можайского, 5-му Виноградному проезду, по улицу Серпуховской, Фадеева, территории от ЗАО «Тяжпромарматура» до улицы Строителей. Чистили пешеходные зоны от снега и льда по улицам Ленина, Гагарина, ИТР, Лазо, Заводское шоссе, Крупской, Циолковского, Титова, проспекту Победы.
Также коммунальщики не забыли и об уборке автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда, пешеходных переходов, заездных карманов по проспекту Победы, улиц Пестеля, Рахманинова, Стасова, пр. Строителей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в этих работах задействовано 13 единиц техники, 13 человек.
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