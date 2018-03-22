Власти Подмосковья стремятся восстановить учебный процесс в Волоколамском районе

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова рассказала, что в Волоколамском районе необходимо наладить нормальный учебный процесс в школах. Об этом Мишонова сообщила в рамках заседания областного парламента.

Она пояснила, что выезжала в Волоколамск и общалась с жителями. Жители города потребовали установить онлайн-табло и лабораторию по мониторингу воздуха, чтобы заранее знать о возможных выбросах. По словам Мишоновой, выбросы газа с полигона могут происходить утром, когда падает атмосферное давление, то есть утром школьники могут попасть в «самый очаг» выбросов газа с полигона. Упономоченный по правам ребенка пояснила, что обсуждается возможность переноса времени начала уроков.

«Будет специальная инструкция для всех директоров школ, чтобы в случае выброса начало занятий переносилось с 8:30 на 10:30. Вторая смена тоже будет чуть-чуть сдвинута. Уроки физкультуры будут отменены на этот период», — сказала Мишонова в ходе заседания в Мособлдуме.

Ранее Мишонова рассказала о необходимости обеспечить регулярный прием детей медиками.