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Власти Подмосковья стремятся восстановить учебный процесс в Волоколамском районе
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Власти Подмосковья стремятся восстановить учебный процесс в Волоколамском районе 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова рассказала, что в Волоколамском районе необходимо наладить нормальный учебный процесс в школах. Об этом Мишонова сообщила в рамках заседания областного парламента.
Она пояснила, что выезжала в Волоколамск и общалась с жителями. Жители города потребовали установить онлайн-табло и лабораторию по мониторингу воздуха, чтобы заранее знать о возможных выбросах. По словам Мишоновой, выбросы газа с полигона могут происходить утром, когда падает атмосферное давление, то есть утром школьники могут попасть в «самый очаг» выбросов газа с полигона. Упономоченный по правам ребенка пояснила, что обсуждается возможность переноса времени начала уроков.
«Будет специальная инструкция для всех директоров школ, чтобы в случае выброса начало занятий переносилось с 8:30 на 10:30. Вторая смена тоже будет чуть-чуть сдвинута. Уроки физкультуры будут отменены на этот период», — сказала Мишонова в ходе заседания в Мособлдуме.
Ранее Мишонова рассказала о необходимости обеспечить регулярный прием детей медиками.
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