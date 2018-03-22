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МСП смогут бессрочно выкупать арендуемое имущество
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МСП смогут бессрочно выкупать арендуемое имущество 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Малые и средние предприятия (МСП) получат право бессрочного выкупа арендуемого имущества. Соответствующий законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении Комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в четверг.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России. По словам представителя Минэкономразвития России Андрея Тараканова, законопроект направлен на выделение бессрочного права выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества, распространения указанного права арендуемого федерального, государственного и муниципального имущества, а также создание возможности для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки субъектам МСП.
«Мы хотим сделать бессрочное право выкупа и упростить эту процедуру для малого и среднего бизнеса», — сказал Тараканов. Он отметил, что действующее законодательство позволяет арендаторам воспользоваться имущественным правом выкупа только до 1 июля 2018 года. «Бессрочный выкуп арендуемого имущества укрепит финансовую позицию российских предприятий, а также станет стимулом для открытия нового бизнеса», — сказал Тараканов.
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