Конец сладкой жизни? Подорожание сахара угрожает целой отрасли

Союз сахаропроизводителей России вышел с инициативой о включении сахара в перечень товаров, не подлежащих помещению под процедуры свободной таможенной зоны. Если Минсельхоз её одобрит, это поставит крест на целой отрасли в Калининградской области . В проблеме разбирался журналист «АиФ-Калининград»

Эскимо без глазури

Инициатива НО «Союзроссахар» возникла не на пустом месте. В России второй год подряд производство сахара как минимум на 600 тысяч тонн превышает внутреннее потребление. Решение направлено, в первую очередь, на то, чтобы воздействовать на Казахстан — основного экспортёра сахара, который скупает его в огромных количествах и без уплаты пошлин вывозит сахаросодержащую продукцию в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В результате отечественные производители вынуждены снижать цены.

Сейчас Калининградская область покупает только импортный сахар. Как рассказал коммерческий директор компании-трейдера Валико Ткешелиадзе, везут его из польского Мальборга. Калининградские трейдеры покупают сахар по мировой цене. Она опускается — и сахар в Калининграде дешевеет, и наоборот. Российские производители сами формируют цену, учитывая конъюнктуру и спрос. В настоящее время цена на сахар в России выросла на 2 рубля. Пик подорожания приходился на июль: в то время как в большой России покупали сахар по 50 рублей за кило, жители области — за 34 рубля.

Такие цены позволяют работать и предприятиям по изготовлению глазури и шоколадных масс. Когда-то в области выпускали 50% всей глазури в России. Она была, наверное, на каждом эскимо в стране. Но когда тропические масла и жиры на их основе попали под таможенные санкции, в отрасли произошёл финансовый коллапс. Из 30 глазурных производств осталось на плаву шесть самых сильных. Сейчас в совокупности они производят порядка 30 тысяч тонн готовой продукции и экспортируют её в большую Россию.

Нововведение приведёт к тому, что импортный сахар надо будет растамаживать, что сделает его дороже на 30-35 процентов. Везти этот товар из России, того же Краснодара , также невыгодно. Если сегодня для своих нужд жители области могут оптом купить мешок сахара по 25 рублей за килограмм, то отпускная цена с заводов Краснодарского края — 28 рублей. А ведь груз надо ещё привезти! С заработком трейдера получится не меньше 34 рублей за кило. Пострадают и обычные потребители, и бизнес.

Бизнес в шоке

«Выход один: закрывать производства и переносить их на территорию большой России. Но людей ведь не перевезешь! На предприятиях работает около тысячи человек — все рискуют оказаться не у дел. Транспортники лишатся до 30 тысяч тонн грузов ежегодно, — говорит Валико Ткешелиадзе. — Область с производствами потребляет порядка 45-50 тыс. тонн сахара — меньше одного процента от производимого в стране. Если Минсельхоз одобрит инициативу, Калининград сильно потеряет, а производители в России, ради которых и лоббируется это решение, этого даже не заметят».

Производители в шоке от новости. Замгендиректора шоколадной фабрики в Советске Владимир Литвиненко ещё не говорил работникам о печальных перспективах.

«Это решение ставит крест на всей отрасли производителей глазури, — возмущается он. — Пострадает депрессивный Советск, также Светлый, Светлогорск. Люди останутся без работы. Бизнес будет свёрнут. Наша задача — отстоять свои позиции».

Производители глазури Калининградской области готовят коллективное письмо губернатору с требованием отстоять их интересы.