Не пригодилось. Сургутский Ледовый дворец распродает оборудование«Сейчас, чтобы передавать сигнал телевизионщикам из Ледового дворца, необходимо дополнительное оборудование для декодирования. Вполне возможно, что какие-то территории еще работают с теми сигналами, которые передает это оборудование, и можно будет целиком комплекс продать, это будет гораздо выгодней», — рассказал заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко.
Кроме того, Сургутский Ледовый дворец спорта в силу своих конструктивных особенностей — а он рассчитан всего на 1788 зрителей — не может принимать крупные соревнования, с которых, как правило, и ведутся прямые телетрансляции. В силу дефицита масштабных мероприятий и, будем говорить откровенно, не слишком щедрого бюджетного финансирования, в спорткомплексе даже нет бригады специалистов, которая могла бы полноценно обслуживать аппаратный комплекс. Поэтому оборудование вот уже несколько лет остается невостребованным и просто «висит» на балансе муниципалитета.
Если продать комплекс целиком не удастся, он будет разукомплектован на камеры, компьютеры и прочие составные части, чтобы эксплуатироваться уже по другой схеме.
«Один из путей — Ледовому дворцу по частям раздать в муниципальные учреждения: экран, видеокамеры, аппаратный комплекс. Но вы понимаете, кусочек от старого оборудования раздать куда-то еще на какие-то ремонты и на запчасти, наверно, это было бы возможно, но у нас такого уровня оборудования больше нигде нет. А дополнить, чтобы оно работало, нужно гораздо больше денег — это еще дороже, чем сам комплекс. Остается понять, простить и принять как есть», — пошутила спикер думы Надежда Красноярова.