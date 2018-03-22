Не пригодилось. Сургутский Ледовый дворец распродает оборудование

Не пригодилось. Сургутский Ледовый дворец распродает оборудование«Сейчас, чтобы передавать сигнал телевизионщикам из Ледового дворца, необходимо дополнительное оборудование для декодирования. Вполне возможно, что какие-то территории еще работают с теми сигналами, которые передает это оборудование, и можно будет целиком комплекс продать, это будет гораздо выгодней», — рассказал заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко.

Кроме того, Сургутский Ледовый дворец спорта в силу своих конструктивных особенностей — а он рассчитан всего на 1788 зрителей — не может принимать крупные соревнования, с которых, как правило, и ведутся прямые телетрансляции. В силу дефицита масштабных мероприятий и, будем говорить откровенно, не слишком щедрого бюджетного финансирования, в спорткомплексе даже нет бригады специалистов, которая могла бы полноценно обслуживать аппаратный комплекс. Поэтому оборудование вот уже несколько лет остается невостребованным и просто «висит» на балансе муниципалитета.

Если продать комплекс целиком не удастся, он будет разукомплектован на камеры, компьютеры и прочие составные части, чтобы эксплуатироваться уже по другой схеме.