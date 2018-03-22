Каготы: почему этот народ был самым презираемым в Европе

Каготы — племя, обитавшее в Западной Европе, преимущественно во Франции Испании . Представителей этого племени долгое время всячески притесняли: каготы не имели права вступать в брак с «обычными» гражданами, ходить босиком и даже прикасаться к перилам. Их считали умственно отсталыми, больными проказой и колдунами. Однако все, чем каготы отличались от других, — это отсутствием мочек ушей.

Странный народ

Первые упоминания о каготах появились после XI века. По поводу происхождения самого слова «кагот» до сих пор ведутся оживленные споры. Одни предполагают, что оно берет свои истоки от бретонского kakouz — «прокаженный», другие — что от окситанского cago — «дерьмо», третьи говорят о происхождении каготов от вестготов, а потому и сам термин считают производным от canis gothus — «готская собака».

Точных описаний внешности представителей этой народности нет. В одних источниках они упоминаются как люди с каштановыми волосами и карими глазами, в других предстают голубоглазыми блондинами. Однако всюду говорится об уродствах каготов: в основном это отсутствие мочек ушей, так называемая круглоухость. [С-BLOCK]

В некоторых литературных произведениях того времени каготы часто упоминаются как самая бесправная общность. Так, Франсуа Рабле в своем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» указывает на надпись на двери Телемского аббатства, которая запрещает вход «лицемерам, фанатикам и каготам».

Везде и всегда каготы обязаны были носить на одежде гусиную (или утиную) лапку, чтобы окружающие сразу узнавали в них представителей отверженной расы.

Что каготам было запрещено

В церкви для каготов существовал отдельный вход с низкой дверью, чтобы изгои, всякий раз входя в храм, сознавали свое бесправное положение. Внутри представители племени сидели отдельно от остальных прихожан за перегородкой. Да и кропильница со святой водой у каготов была своя. Если кто-то из отверженных прикасался к воде в общей кропильнице, ему отрубали руку. Причастие каготам священник подавал на палке.

Каготы не имели права заниматься сельским хозяйством и животноводством, им запрещалось ходить босиком и прикасаться к перилам мостов, они не могли купаться в том же месте, где купаются «нормальные» люди. Хоронили каготов на отдельном кладбище.

Каготы занимались лишь теми ремеслами, которые были связаны со смертью. Они работали могильщиками, гробовщиками, палачами, а также плотничали и плели веревки. Последние две специальности в те времена тоже ассоциировались со смертью: плотник сооружал виселицы, да и веревки, в первую очередь, тоже ассоциировались с казнью. [С-BLOCK]

Беспрепятственно каготы могли только ловить рыбу. Считалось, что проказа через рыбу не передается. Представители этого странного племени, как ни удивительно, прослыли отличными хирургами и акушерами. Здесь их европейцы отчего-то не чурались.

В чиновничьих кабинетах имелись списки всех местных каготов. Если напротив имени стояла пометка «плотник», значит, его обладатель являлся каготом.

Равные права со всеми каготы получили только после Великой французской революции 1789 года.

Однако суеверия, касающиеся каготов, живы в людях до сих пор. Может, именно поэтому каготы не любят афишировать самих себя. Ни один представитель племени не скажет вам: «Я — кагот». Этим словом их окрестили жители Европы, а не они сами. Да и в современном французском языке слово «кагот» — это оскорбление.