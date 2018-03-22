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В Минфине не видят рисков образования «пузыря» в потребкредитовании
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В Минфине не видят рисков образования «пузыря» в потребкредитовании 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Рисков образования «пузыря» в сегменте потребительского кредитования нет, но ситуация в сфере микрофинансирования требует внимания, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Он напомнил, что в настоящее время идет работа по показателю расчета долговой нагрузки заемщиков-физлиц DTI (debt to income — отношение совокупной задолженности заемщика к его доходу). «Я не вижу сейчас „пузыря“. Меры, принятые в последние несколько лет, повлияли на эту всю историю», — сказал Моисеев журналистам. Однако, как подчеркнул замминистра, ситуация в сфере микрофинансирования требует внимания. Исходя из его слов, он видит проблему в недостаточном регулировании субъектов микрокредитования.
"Мы понимаем, что они находятся в таком положении, когда позволяют не до конца выполнять нормы, которые возлагаются на банки. Если им что-то не нравится, они просто выходят за реестр и продолжают свою деятельность на нелегальной основе. Здесь у нас есть целый ряд законопроектов, направленных на то, чтобы с микрофинансовыми организациями тоже навести порядок", — заключил Моисеев.
Накануне глава Сбербанка Герман Греф также заявил, что не видит признаков возможности возникновения «пузыря» на рынке потребительского кредитования.
Банк России в октябре опубликовал консультативный доклад, согласно которому он хочет ограничивать риски сектора потребительского кредитования через показатель PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). По разработанной ЦБ концепции расчета показателя долговой нагрузки физлиц, максимальный размер кредита, в пределах которого кредитор не обязан рассчитывать этот показатель, составляет 7 тысяч рублей.
В качестве альтернативного показателя расчета долговой нагрузки заемщиков-физлиц ЦБ рассматривал помимо PTI показатель DTI.
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