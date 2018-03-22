Видео: Остановит ли лед пулю из пистолета?

Представители YouTube-канала WarGongo показали очередной эксперимент. Они выясняли, сколько нужно льда, чтобы остановить пулю, выпущенную из пистолета?

В качестве оружия члены команды использовали чешский пистолет CZ-75. Воду заморозили в нескольких пластиковых емкостях по 20 литров, два и полтора. Патроны 9х19 разбили большие емкости, в которых оставалась незамороженная вода. От емкостей с плотным льдом пули срикошетили. Экспериментаторы сделали вывод, что лед способен остановить пулю и изменить ее траекторию.

Во второй части эксперимента опробовали боеприпасы производства постсоветского пространства и американские. Стреляли в пластины, которые входят в состав бронежилетов. Американские пули оказались более мощными.

Пистолет CZ-75 — самозарядный. Он разработан в Чехословакии в 1975 году. Распространен по всему миру. Масса — 1,2 килограмма. Длина — 206 миллиметров, длина ствола — 120. В основном используют патроны 9х19 миллиметров Парабеллум.