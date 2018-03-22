Отечественные звезды, подражающие зарубежным знаменитостям

Вы никогда не замечали сходство отечественных исполнителей, популярных на российской эстраде, с зарубежными звездами? Кто-то может сказать, что это лишь случайное сходство. Однако большинство специалистов полагают, что это успешно спланированный маркетинговый ход. Что тут говорить, лучше посмотрите сами и сравните их.