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Отечественные звезды, подражающие зарубежным знаменитостям
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Отечественные звезды, подражающие зарубежным знаменитостям 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Вы никогда не замечали сходство отечественных исполнителей, популярных на российской эстраде, с зарубежными звездами? Кто-то может сказать, что это лишь случайное сходство. Однако большинство специалистов полагают, что это успешно спланированный маркетинговый ход. Что тут говорить, лучше посмотрите сами и сравните их.
Дима Билан и Джастин Тимберлейк До появления Димы Билана на отечественной сцене, российской эстраде очень не хватало джентльмена, который прекрасно двигается и хорошо поет. Созданием такой звезды занялась Яна Рудковская — продюсер Димы. Стоит отметить, что у нее получилось создать отечественного Джастина, с чем никто не берется спорить. Егор Крид и Джастин Бибер У певцов даже можно заметить внешнее сходство. Кроме того, Егор очень похож на Бибера репертуаром и даже поведением. Неоднократно в СМИ ходили слухи о том, что Егор некоторое время встречался с бывшей Джастина Бибера, Селеной Гомес. Тимати и Канье Уэст Тимати даже не скрывает того факта, что в качестве кумира берет за основу именно рэпера Уэста. В своих клипах несколько раз он делал отсылки на Канье и даже покупает его фирменную одежду. Кроме того, как и Уэст, Тимати выпустил свою линию одежды и пытается сделать из своей пассии Насти Решетовой российскую Ким Кардашьян. Хейли Болдуин и Наталья Рудова Только взгляните на этих барышень. Девушки имеют явное сходство во внешности. Наталья этим пользуется и пытается подражать в стиле и одежде Хейли. Владислав Рамм и Зейн Малик Неоднократно Рамм говорил о своей любви к стилю Зейна. Впрочем, это и видно: Владислав старается копировать Малика не только в профессиональном плане, но и заимствует его «луки». ​
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