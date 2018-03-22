Судьям в отставке разрешат осуществлять деятельность медиаторов

Бывшие судьи смогут осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внёс Верховный суд.

Документ есть в распоряжении « Парламентской газеты ». Согласно поправкам в Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника», списки судей, пребывающих в отставке и изъявивших желание стать медиаторами, будут вестись советами судей субъектов Федерации.

Также, следует из законопроекта, процедуру медиации могут разрешить применять для рассмотрения споров, возникших в рамках административного судопроизводства. Сейчас такая возможность есть только для дел, которые рассматриваются в гражданских и арбитражных судах.

Ранее Верховный суд также внёс на рассмотрение Госдумы законопроекты, по которым члены суда смогут утверждать списки судебных примирителей, а сторонам судебного разбирательства будут возвращать 70 процентов уплаченной государственной пошлины, если они заключили мировое соглашение до принятия судом решения по делу.