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Судьям в отставке разрешат осуществлять деятельность медиаторов
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Судьям в отставке разрешат осуществлять деятельность медиаторов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Бывшие судьи смогут осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внёс Верховный суд.
Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты». Согласно поправкам в Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника», списки судей, пребывающих в отставке и изъявивших желание стать медиаторами, будут вестись советами судей субъектов Федерации.
Также, следует из законопроекта, процедуру медиации могут разрешить применять для рассмотрения споров, возникших в рамках административного судопроизводства. Сейчас такая возможность есть только для дел, которые рассматриваются в гражданских и арбитражных судах.
Ранее Верховный суд также внёс на рассмотрение Госдумы законопроекты, по которым члены суда смогут утверждать списки судебных примирителей, а сторонам судебного разбирательства будут возвращать 70 процентов уплаченной государственной пошлины, если они заключили мировое соглашение до принятия судом решения по делу.
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