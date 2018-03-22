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Троих людей незаконно удерживали в реабилитационном центре в Подмосковье
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Троих людей незаконно удерживали в реабилитационном центре в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Сотрудники центра реабилитации в Раменском районе незаконно удерживали трех людей, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В помещении центра находились 15 граждан, из которых двое мужчин и одна женщина содержались незаконно. Сотрудникам полиции они рассказали, что их привезли родственники для прохождения реабилитации и лечения от наркозависимости, а сотрудники организации заставляли молиться, читать религиозную литературу вопреки их воле, содержали под присмотром и никуда не выпускали», — рассказала Т. Петрова.
Полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Москве и Московской области начали проверку после того, как в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области поступило сообщение о том, что в одном из реабилитационных центров в Раменском районе, предназначенном для лечения алко— и наркозависимых, незаконно удерживают пациентов. Учреждение располагалась в одном из частных домов в дер. Новое Минино.
В настоящее время по данному факту составлен протокол об административном нарушении по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свобод вероисповедания и о религиозных объединениях».
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