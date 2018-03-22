«Без суеты и происшествий». Что говорят эксперты о президентских выборах в Башкортостане

«Такой результат — это дополнительная ответственность»

Уже на следующее утро после дня голосования в Башкирии было известно, что явка по республике значительно выше, чем по стране — почти на 8%. Впрочем, регион традиционно показывает высокую явку, тем более на выборах высшего уровня. Аналитики объясняют это большим процентом сельского населения (сельчан в Башкирии около 40%) и спецификой местного электората. Об этом на брифинге 19 марта сказал и Глава республики Рустэм Хамитов : «Безоговорочную победу одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин . Результаты очень высокие, у нас в республике — 77,7%. Хочу сказать, что в Республике Башкортостан и города, и сельское население активно поддержали Владимира Владимировича, его политику, его работу на протяжении последних шести лет».

При этом руководитель региона отметил, что доверие население власть должна оправдывать все следующие шесть лет. «Конечно же, ещё раз хочу сказать, такие результаты накладывают на власть дополнительную ответственность. Люди хотят, чтобы власть продолжала решать накопившиеся вопросы. Требования наших граждан не уменьшаются. Более того, они значительны и будут возрастать с точки зрения улучшения качества жизни», — сказал Хамитов.

Руководство республики также высоко оценило работу Центральной избирательной комиссии Башкортостана. В системе регионального ЦИК — 3 тыс. 435 избирательных участков. Ни на одном из них не было зафиксировано серьезных сбоев или нарушений. Проблемы, которые возникали на некоторых участках в день голосования, были оперативно решены.

«Хотел бы отметить малое количество замечаний и нарушений. Если они и были, то носили формальный характер. Центральная избирательная комиссия по ходу выборов достаточно активно комментировала имеющиеся жалобы. Разобрались, по-моему, со всеми вопросами. На сегодняшний день из серьёзных происшествий практически ничего не осталось неразобранным. На самом деле серьёзных происшествий и не было», — заявил Рустэм Хамитов по итогам дня голосования.

«В легитимности выборов сомнений нет»

Ксении Собчак в В течение дня голосования 18 марта представители оппозиционных сил, главным образом активисты штабов Алексея Навального Уфе , заявляли о «многочисленных выявленных нарушениях». В качестве доказательств в одном случае предъявлялась видеозапись, на которой члены УИК тестировали электронную урну. Это пытались представить как вброс. В других случаях ограничивались устными заявлениями. Но уже на следующий день выяснилось, что за большинством сообщений реальных фактов нет.

Политолог Константин Кузьминых считает, что на прошедших выборах всем кандидатам дали выразить себя, поэтому в их законности сомневаться не приходится: «В легитимности выборов нет сомнений. Кандидаты показали свой потенциал. Они все смогли качественно и эффективно раскрыть себя через доверенных лиц. Но хочется обратить внимание, что были очень слабые и некачественные предвыборные программы — все, кроме обращения Владимира путина к Федеральному Собранию. Также во время выборов мы заметили тенденцию к нивелированию постоянной работы партии. Это касается Ксении Собчак и Павла Грудинина ».

Эксперт считает, что попытки некоторых кандидатов разыграть национальную карту в Башкирии провалились. По всей видимости, некоторые политики переоценивают значимость этнического фактора для жителей республики. «Национальный фактор, на который обращали внимание Владимир Жириновский Сергей Бабурин , не дал результата. Это при том, что, как мы знаем, в Башкирии электорат составляют представители около 160 национальностей», — говорит Константин Кузьминых.

Что показали кандидаты

Несмотря на предсказуемый результат выборов — Путин в Башкирии набрал аж 77,65% голосов — интересно было наблюдать за работой штабов других кандидатов. Тем более интересно — сравнивать полученные результаты. Так, опрошенные « Федерал Пресс » эксперты сходятся во мнении, что штаб кандидата от КПРФ Павла Грудинина в Башкортостане отработал хорошо, поэтому его показатель оказался выше, чем в среднем по стране. Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что очки в копилку Грудинина добавил его приезд в Башкирию в рамках предвыборного турне.

«Грудинин посетил всего 17 регионов, кажется. И Башкирия была в их числе. Это не удивительно, у нас электорально емкий регион, на седьмом месте по количеству избирателей. И доля сельского населения 40%. То есть в принципе у Грудинина электорат был. Плюс он прибавил за счет своих доверенных лиц, в том числе Максима Шевченко , который известен поддержкой национальных меньшинств на Кавказе. Здесь он тоже транслировал риторику, заигрывающую с башкирскими национальными активистами. Вплоть до того, что Ленин якобы знал татарский, а значит, и башкирский язык», — говорит Дмитрий Михайличенко.

Политолог Николай Евдокимов считает, что процент поддержки Павла Грудинина в Башкирии мог быть выше: «Башкортостан некогда входил в число так называемых красных регионов. Не думаю, что сейчас такая градация еще актуальна, но 12% для Грудинина в республике — не предел. Его приезд в Уфу, а затем и приезд его яркого представителя Сергея Удальцова , плюс хорошая работа штаба сделали свое дело».

Дебютантка президентских выборов телеведущая Ксения Собчак в Башкортостане оказалась на четвертом месте, набрав 1,26% голосов избирателей. По мнению Дмитрия Михайличенко, у Собчак уже сформировался свой электорат, но ее сторонникам не хватает организованности: «У Ксении Собчак региональный штаб плохо сработал. Уже сегодня представители штаба говорят, что у них произошло откровенное предательство. То есть они раздавали направления наблюдателей всем подряд и тем самым внесли определенную сумятицу. Возможно, часть направлений была за деньги перекуплена или попала в руки провластных сил. Но в принципе у Собчак своя ниша есть. При этом мы понимаем, что ей нужно сейчас отбивать свой антирейтинг. А он у нее высокий».

Плохую работу предвыборного штаба Собчак отмечает и Николай Евдокимов. «Она политик молодой, и у нее вполне определенная аудитория — это молодые люди, как правило либерально настроенные, для которых Собчак является лидером мнений. Работа штаба в Уфе была организована из рук вон плохо. К тому же Собчак так и не приехала лично в Уфу, что могло бы добавить ей голосов», — считает политолог.

В день голосования основной претензией штабов оппозиционных кандидатов в Башкирии был недопуск их наблюдателей на избирательные участки. Больше всего на это жаловались именно наблюдатели от Ксении Собчак. По их мнению, часть направлений для наблюдателей попали в руки местных администраций, которые и посадили на участках «фейковых» наблюдателей.

«Башкиры голосуют по делу»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что выборы в республике, как и в целом по стране, прошли законно. Высокую активность избирателей в национальных республиках он объясняет не использованием административного ресурса, а политической культурой субъектов — явка там всегда гораздо выше, чем в других регионах.

«Успех Владимира Владимировича связан с интересом электоральных групп и внешним, крайне негативным по отношению к России и Путину, фоном. Россияне всегда сплачиваются, а не деформируются в результате внешнего воздействия. Можно выразить благодарность Терезе Мэй , которая устроила истерику за неделю до голосования, — она привела на избирательные участки очень много сторонников Путина, — говорит Алексей Мухин. — Об использовании административного ресурса можно говорить только в том случае, если считать им деятельность ЦИКа и региональных избиркомов, которые призывали граждан приходить и сделать свой гражданский выбор, а не агитировали за какого-то кандидата. Насколько мне известно, такие инициативы регулярно пресекались со стороны федерального центра. Возможно, «всех вылечить не удалось», но Москва делала для этого все возможное».

«Как это ни странно звучит, национальные республики всегда относились к Владимиру Путину с большим пиететом, чем славянские. Они более уважительны к власти, более уважительны к мудрости и более уважительны к возрасту. И это совокупно даже в самые сложные выборные кампании приносило высокий процент за власть и умных политиков на территории национальных республик относительно среднестатистических регионов России», — отмечает особенности национальных республик политолог Андрей Колядин

«Прошедшая сейчас кампания, в которой — подчеркну — не проиграл ни один регион, подтвердила этот постулат: все республики дали наиболее высокую явку избирателей, охотнее голосовали и выбрали Путина. К этому перечню относится и Башкирия, которая показала весьма достойные проценты, — продолжает Андрей Колядин. — Башкиры — реалисты. Они понимают, кто может управлять государством, а кто нет. И потому не делают так называемого политического выбора, когда за одних персон голосуют ради высказывания своего «фи» оппонентам, или потому, что кандидат-женщина красивая, а у другого кандидата красивые усы. Башкиры голосуют по делу и не тратят голоса просто так. Это сильно снижает шансы оппозиционеров, которые изначально не смогли бы выиграть на этой территории. Оттого прочие кандидаты на состоявшихся выборах в Башкирии получили среднестатистические, а местами — заниженные результаты по сравнению с общероссийским показателем».

«Полученные после выборов президента России в Башкирии цифры можно назвать стандартными. Превышение результата явки и результата действующего президента над общероссийскими можно объяснить местным менталитетом», — считает политтехнолог Дмитрий Фетисов

«В Башкирии достаточно дисциплинированный электорат. В республике есть понимание того, что федеральный центр считает этот регион равноправным партнером. И он всегда может рассчитывать на помощь из Москвы. Что было неоднократно продемонстрировано в прошлом», — обращает внимание Дмитрий Фетисов на еще одну особенность.

«Кроме того, была проведена хорошая просветительская работа с населением, я бы так ее назвал, — отметил Дмитрий Фетисов. — Она была направлена на мобилизацию как можно большего числа сторонников. Население республики поняло, что легитимность действующей власти зависит от явки. В итоге оно выразило власти полное доверие. В республике была неплохая поддержка у КПРФ. Но в итоге она сильно просела. Грудинин получил здесь усредненный процент голосов».

«Еще один фактор, консолидирующий электорат, — внешний вызов, который сильно ощущался перед выборами», — назвал еще одну составляющую политтехнолог.

По мнению политолога Николая Евдокимова, большое влияние на ход избирательной компании в Башкирии оказал визит кандидатов. «В республику приезжали трое кандидатов — это Путин, Грудинин и в последний день агитации приезжал Титов. Титов, конечно, может быть, в меньшей степени повлиял, но визит Путина и Грудинина в какой-то степени определял ту повестку, которая была заложена именно в регионе», — считает политолог.

«В целом сам ход избирательной кампании определялся федеральной повесткой. Региональная повестка в информационном и политическом поле была достаточно слабая, она не была замечена большей частью экспертов и наблюдателей, — считает политолог. — Что касается непосредственно явки, то она коррелируется с выборами 2012 года — выше буквально на 1-1,5%. Но тут вряд ли стоит делать какие-то выводы, потому что в целом тенденция, которая была заложена в рамках других избирательных кампаний президента, нашла свое подтверждение».

Николай Евдокимов также обратил внимание на достаточно большое количество наблюдателей на прошедших президентских выборах, выдвинутых «различного рода политическими субъектами» как от оппозиции, так и от лица относительно лояльных к власти структур, таких как Общественная палата РФ : «Так что в плане контроля за самим ходом голосования, так и за подсчетом голосов, выборы характеризовались большим количеством субъектов».

Большой процент голосов, отданных жителями республики за Владимира Путина, Николай Евдокимов объясняет двумя моментами: «Во-первых, количество голосов за Владимира Путина примерно коррелирует с тем же количеством голосов, что и в 2012 году, так что кардинальные отличия в Башкирии не прослеживаются. Если на выборах 2012 года его показатели существенно отличались от среднероссийских, то здесь примерно совпадают с российскими, всего около 2% выше российских. Во-вторых, в целом регион консервативный. Большая доля сельского населения, которая и обеспечивает основную массу голосов, они и на выборы ходят лучше, чем городские. В этом смысле республика всегда отличалась высоким уровнем лояльного голосования».

Политолог Никита Исаев также отмечает национальные особенности Башкирии, оказавшие влияние на результаты президентских выборов: «И Кавказ, и Татарстан , и Поволжье, и Башкирия всегда являются донорами для голосования в пользу президента Путина и партии „Единая Россия“ , поэтому удивляться высоким результатам не стоит. „Это в большинстве своем не связано с качеством жизни и уровнем поддержки, а относится к вопросам клановости на Кавказе, тейповости, отношениям семей, родов и так далее“.

»Достаточно важно понимать, как найден баланс с федеральным центром у руководителя субъекта федерации. Если говорить о Рустэме Хамитове, то для него эта президентская кампания, на мой взгляд, выла крайне важной и показательной, особенно в свете регулярных информационных сообщений о его возможной замене. Если бы Башкирия вошла в число регионов с низкой явкой, это дало бы этим критикам повод фактически вбить последний клин в потенциальную отставку Рустэма Хамитова», — считает Никита Исаев.

Теперь, после успешного завершения президентской избирательной кампании в Башкортостане аналитики ждут перестановок в федеральном правительстве и, соответственно, перераспределения сил между региональными элитами с одной стороны и между региональной властью и федеральным центром — с другой. При этом можно смело предположить, что руководство республики заявило о себе как о по-прежнему надежном партнере Москвы.