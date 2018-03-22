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Под слоем мусора: в Челябинской области нашли пещеру с обломками жертвенной посуды
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Под слоем мусора: в Челябинской области нашли пещеру с обломками жертвенной посуды 

74.ru 1 час назад
В окрестностях Миасса нашли пещеру, которая была священным местом для средневековых людей. Спелеологи очистили её от мусора, а летом хотят вместе с учёными исследовать её.
— Пещеру несколько лет назад нашёл мой товарищ — краевед, спелеолог-любитель Василий Лушников, который помогает мне в поиске подземных объектов. Ранее, в 1990-е годы, туристам, отдыхающим неподалёку, попадались фрагменты древних предметов, — рассказал спелеолог, член Русского географического общества Владимир Юрин. — Тогда я проводил исследования в других уголках области, и недавно Василий вновь напомнил об этой пещере, рассказав, что собирается её очищать от мусора. Она представляла собой свалку: туристы выбрасывали туда банки и упаковки, били там бутылки. На очистку ушло два дня.
Под слоем битого стекла исследователи обнаружили обломки керамики разного цвета. Большая часть относилась к трём культурам средневековья: прыговская (II-III веков), кушнаренковская (VII-VIII веков) и петрогромско-юдинская (IX-X веков), плюс было несколько фрагментов раннего железного века.
— На них чёткий тонкий орнамент. Прямо душа радуется! — отметил Владимир Юрин. — Несколько десятков осколков лежали в семи местах. Эта пещера, как и три близлежащих горы, которые ещё предстоит исследовать, была священным жертвенным местом.
Сейчас фрагменты керамики находятся на реставрации в лаборатории Центра историко-культурного наследия Челябинска. Находкой заинтересовались учёные ЮУрГУ. После получения всех необходимых документов планируется провести раскопки, в которых также будет принимать участие Владимир Юрин как специалист по подземным объектам.
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