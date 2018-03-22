Ещё
Прискакали на конях: как ярославские приставы вытаскивали должников из-за границы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прискакали на конях: как ярославские приставы вытаскивали должников из-за границы 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
На этой работе можно сходить в течение дня в маникюрный салон, а можно поджидать должника в такси. Ярославские приставы знают самые неожиданные методы, как поймать тех, кто что-то должен. На этот раз они рассказали 76.ru о том, как находят задолжавших ярославцев по всему миру.
К должнику прискакали на конях
Но на этот раз не сами приставы оседлали лошадей, а нашли для этого специальную службу. В Канаде. Одного из ярославских должников разыскали на другом материке и вручили ему повестку от судебных приставов через канадскую Конную полицию.
— Мы взаимодействуем с Минюстом, благодаря чему можем связываться с различными службами в самых разных странах мира, — рассказал Александр Юдин, главный судебный пристав по Ярославской области.
Набрал долгов и улетел в Чехию
Ещё один ярославец, похоже, придумал бизнес-схему. Которая, правда, не сработала. Мужчина набрал огромных займов на 15 миллионов рублей. Деньги он умудрился вывести в Чехию, где купил сразу 3 квартиры в Праге.
— Нам удалось выйти на должника и через Росреестр наложить арест на эти квартиры. Наши методы оказались настолько действенными, что должник в конечном итоге приехал и полностью оплатил долг, — рассказал Александр Юдин.
Ярославские приставы настолько суровы, что вытащат долги даже у улетевших на другой материк
Сбежавшие алиментщики
Несмотря на то, что с долгом больше 10 тысяч рублей сегодня за границу не выпустят, ярославцы умудряются найти лазейки. Например, выехать через Армению, Азербайджан или Беларусь.
И нескольких таких должников удалось вычислить. Среди них два отца-алиментщика.
— Был алиментщик, который уехал служить в Беларусь. Но свою бывшую супругу он не уведомил, что переезжает. И она не знала, как с него взыскивать алименты, ведь он пропал, — рассказали в УФССП по Ярославской области. — Мы через Министерство юстиции отправляли запрос в посольство с просьбой взыскать с него алименты, и он платил.
В Беларуси отыскали место жительства военного и попросили его не забывать о своих детях.
Ещё одна громкая история случилась с мамой шестерых детей, бывший муж которой укатил с новой пассией в Швейцарию. При этом не выплатив на детей 197 тысяч рублей алиментов.
— Сбежал из страны, будучи из-за долга невыездным, мужчина по-хитрому: сначала выехал в Белоруссию, а уже оттуда — улетел в Швейцарию, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области.
Но и там его нашли. И ярославец даже начал рассчитыватьcz по долгам, заплатив матери своих детей 40 тысяч рублей. Пообещав также ежемесячно перечислять ещё по 30 тысяч.
76.ru: последние новости
Ярославские «дети с развёрнутыми мозгами» ответили генералу МВД на обзывательства Заммэра-то ненастоящий: в Ярославле разгорелся скандал из-за нетрудоустроенного чиновника В Ярославле городские власти следят за порядком под окнами властей областных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу224
С IKEA можно попрощаться15
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого215
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина57
Украинцев используют как лабораторных мышей118
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение