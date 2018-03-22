В Северном Бутове появилась бесплатная секция для пенсионеров

Бесплатная секция общефизической подготовки для пенсионеров открылась в Центре единоборств, расположенном по адресу: бульвар Дмитрия Донского, дом 9А. Об открытии секции сообщила газета «Москва За Калужской заставой».

Секция будет вести не только спортивную, но и просветительскую работу. Специалисты поликлиники №121 уже начали читать там лекции на актуальные темы, связанные с возрастом и здоровьем.

Так у нас в ЮЗАО начал реализоваться пилотный проект в рамках программы «Активное долголетие». Новые кружки и секции для пенсионеров появились при многих образовательных, культурных, спортивных и досуговых учреждениях, находящихся в районе Северное Бутово.

К примеру, кружки общей физической подготовки действуют на базе школ №2006, №1174 и №2114. Кроме того, в отделении колледжа «Столица» (улица Ратная, дом 14А) проводятся занятия по дыхательной гимнастике.

Заниматься художественно-прикладным творчеством и информационными технологиями пенсионеры смогут в школе №1356, а хоровым пением — в школе №1945.

В образовательном центре «Моцарт» появились кружок рукоделия, вокальный ансамбль, студия бальных танцев, а также проводятся встречи в «Музыкальной гостиной». Ну, а в библиотеке №192 можно заниматься йогой.

Узнать все подробности о работе кружков и секций для старшего поколения бутовчане могут по телефонам:

8-495-712-07-99;

8-495-712-25-99